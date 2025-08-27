Johnny Trí Nguyễn và hành trình trở lại sau những năm 'ẩn mình'

Cuộc đời và sự nghiệp của anh hiện nay mang nhiều màu sắc: vừa là diễn viên, vừa là võ sư, nhà sáng lập giải đấu võ thuật, đồng thời là một người đàn ông giản dị, chọn cách sống gắn bó với võ đường và những dự án tâm huyết.

Tái xuất màn ảnh sau gần một thập kỷ

Từ sau Fan cuồng (2016), Johnny Trí Nguyễn gần như biến mất khỏi các dự án điện ảnh trong nước. Khán giả chỉ còn gặp lại anh qua vài vai phụ ở Hollywood, như Da 5 Bloods (2020) hay loạt phim The Continental (2023). Sự im lặng kéo dài khiến nhiều người nghĩ rằng Johnny đã rút lui khỏi làng giải trí.

Tuy nhiên, đầu năm 2025, nam diễn viên bất ngờ trở lại với vai chính trong Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh, đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật. Đây được xem là sự tái xuất ấn tượng, khẳng định vị trí của anh không chỉ trên tư cách diễn viên mà còn là người làm sáng tạo toàn diện. Tại Liên hoan phim Cannes 2025, Johnny xuất hiện cùng ê-kíp, giới thiệu tác phẩm với khát vọng đưa tinh thần võ đạo Việt Nam ra thế giới.