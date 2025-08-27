Johnny Trí Nguyễn và hành trình trở lại sau những năm 'ẩn mình'

Cuộc đời và sự nghiệp của anh hiện nay mang nhiều màu sắc: vừa là diễn viên, vừa là võ sư, nhà sáng lập giải đấu võ thuật, đồng thời là một người đàn ông giản dị, chọn cách sống gắn bó với võ đường và những dự án tâm huyết.
Tái xuất màn ảnh sau gần một thập kỷ
Từ sau Fan cuồng (2016), Johnny Trí Nguyễn gần như biến mất khỏi các dự án điện ảnh trong nước. Khán giả chỉ còn gặp lại anh qua vài vai phụ ở Hollywood, như Da 5 Bloods (2020) hay loạt phim The Continental (2023). Sự im lặng kéo dài khiến nhiều người nghĩ rằng Johnny đã rút lui khỏi làng giải trí.
Tuy nhiên, đầu năm 2025, nam diễn viên bất ngờ trở lại với vai chính trong Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh, đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật. Đây được xem là sự tái xuất ấn tượng, khẳng định vị trí của anh không chỉ trên tư cách diễn viên mà còn là người làm sáng tạo toàn diện. Tại Liên hoan phim Cannes 2025, Johnny xuất hiện cùng ê-kíp, giới thiệu tác phẩm với khát vọng đưa tinh thần võ đạo Việt Nam ra thế giới.
Không dừng lại ở đó, cuối tháng 4/2025, Johnny cùng anh trai Charlie Nguyễn công bố dự án Dòng máu anh hùng 2 – Nhạn trắng Cà Mau. Đây là phần tiếp theo của bộ phim đã trở thành dấu ấn sự nghiệp hơn 15 năm trước. Với Johnny, đây không chỉ là một dự án điện ảnh đơn thuần mà còn là “khát vọng cả đời” của anh và người anh trai gắn bó lâu năm trong nghề.
Song song với điện ảnh, Johnny Trí Nguyễn dành phần lớn thời gian cho võ thuật – niềm đam mê từ thuở nhỏ. Võ đường Liên Phong tại TP.HCM do anh sáng lập trở thành nơi đào tạo, giao lưu của nhiều võ sĩ trẻ. Từ năm 2023, Johnny còn đứng ra tổ chức giải đấu MMA chuyên nghiệp mang tên GMA (Gods of Martial Arts – Thần Võ Việt Nam). Anh giữ vai trò nhà sáng lập kiêm tổng đạo diễn, trực tiếp theo dõi từng trận đấu.
Các sự kiện GMA nhanh chóng gây tiếng vang, thu hút cả võ sĩ trong và ngoài nước. Năm 2025, Johnny mở rộng quy mô giải với nhiều hạng cân, hướng đến việc xây dựng một sân chơi võ thuật chuyên nghiệp cho Việt Nam. Ở vai trò này, anh không chỉ là người truyền cảm hứng mà còn là cầu nối đưa võ thuật Việt hội nhập với thế giới.
Đời sống riêng tư: giản dị và tĩnh lặng
Trong khi sự nghiệp có nhiều chuyển động, đời sống cá nhân của Johnny lại khá bình lặng. Anh từng kết hôn và có hai con gái nhưng đã ly hôn từ lâu. Sau đó, mối tình kéo dài hơn 12 năm với diễn viên Nhung Kate cũng khép lại vào năm 2024. Johnny khẳng định cả hai chia tay trong hòa bình, không mâu thuẫn, chỉ đơn giản là “hết cảm xúc”. Hiện tại, anh sống độc thân, tập trung cho công việc và võ đường.
Ở tuổi 50, Johnny chọn lối sống hướng nội, gắn bó với võ đường Liên Phong tại quận 7. Anh dành thời gian tập luyện, nghiên cứu võ thuật, đồng thời nuôi dưỡng thú vui cá nhân. Một trong số đó là sưu tầm mô-tô phân khối lớn. Gara của anh trưng bày nhiều mẫu Ducati đắt giá, được bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Johnny từng thử sức với việc thiết kế mô-tô điện ba bánh, cho thấy khía cạnh sáng tạo không giới hạn.
Điều đáng chú ý, Johnny còn tìm đến thiền định để giữ sự cân bằng. Anh chia sẻ, “thay đổi là lẽ đương nhiên, không thay đổi mới đáng sốc”, cho thấy triết lý sống nhẹ nhàng, chấp nhận mọi biến chuyển của thời gian.
Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Johnny nhiều lần khẳng định anh không muốn gắn mình với một danh xưng cụ thể. “Tôi có thể là diễn viên, biên kịch, đạo diễn võ thuật hay nhà sản xuất. Thực ra tôi chỉ là người làm sáng tạo,” anh nói. Chính vì vậy, mỗi dự án đến tay Johnny đều được anh tiếp cận với sự toàn diện, từ khâu ý tưởng, dàn dựng đến hành động.
Điện ảnh với anh không phải cuộc đua để xuất hiện nhiều, mà là sự lựa chọn kỹ lưỡng. Johnny thừa nhận, chỉ những dự án khiến anh thấy “đã” thì anh mới tham gia. Chính tư duy này khiến tần suất xuất hiện của anh thưa dần, nhưng mỗi lần trở lại lại trở thành sự kiện được khán giả mong chờ.
Từ một ngôi sao hành động của thập niên 2000, Johnny Trí Nguyễn nay bước sang một giai đoạn mới: trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, và đa năng hơn. Anh vừa xây dựng sân chơi cho võ thuật trong nước, vừa chuẩn bị mang các dự án điện ảnh Việt ra thế giới. Đồng thời, anh giữ được đời sống riêng tư giản dị, gắn bó với võ đường và niềm đam mê cá nhân.
Có thể nói, Johnny Trí Nguyễn hiện tại không chỉ là diễn viên, võ sư, hay “ông bầu” MMA, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sống hết mình với đam mê. Ở tuổi 50, anh vẫn chứng minh rằng điện ảnh và võ thuật là hành trình chưa có điểm dừng – một hành trình mà anh tiếp tục đi với niềm say mê và sự tỉnh thức.