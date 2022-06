Johnny Depp thông báo ra mắt album hậu thắng kiện

Ngoài album 18, cả hai cũng hứa hẹn cho ra mắt một MV cho ca khúc mang tên This Is A Song for Mis Hedy Lamarr.

Johnny Depp đã trở thành khách mời bất ngờ 2 lần liên tiếp trong các buổi hòa nhạc của Jeff Beck trong thời gian phiên tòa tạm nghỉ.

Nhiều người cho rằng nam diễn viên 58 tuổi đang có ý định quay lưng lại với Hollywood để tập trung vào âm nhạc hơn, đặc biệt là khi anh từng khẳng định âm nhạc mới chính là tình yêu đầu tiên của anh. Tuy nhiên, theo nguồn tin của People, Johnny Depp sẽ không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.