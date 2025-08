Jo Jung-suk: Chàng tắc kè hoa trên màn ảnh Hàn Quốc

Nếu phải chọn một từ để nói về sự nghiệp diễn xuất của Jo Jung-suk, có lẽ “biến hóa” là từ xứng đáng nhất. Từ những ngày đầu bước lên sân khấu nhạc kịch cho đến khi trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé tại Hàn Quốc, Jo Jung-suk không bao giờ để khán giả cảm thấy nhàm chán. Mỗi vai diễn của anh là một cuộc lột xác hoàn toàn – cả về hình tượng, cảm xúc, lối diễn và năng lượng.

Bắt đầu từ sân khấu: Người nghệ sĩ không ngại thử thách

Trước khi bén duyên màn ảnh rộng, Jo Jung-suk đã là một ngôi sao sáng trong làng nhạc kịch Hàn Quốc với hơn 25 vở diễn như “Grease”, “Hedwig And The Angry Inch”, “Spring Awakening”, “The Harmonium In My Memory”... Cũng chính nền tảng sân khấu này đã rèn cho anh kỹ năng biểu cảm sâu sắc, kiểm soát hình thể và giọng nói, điều mà khán giả luôn cảm nhận rõ ràng trong từng vai diễn sau này.

Với Jo Jung-suk, mỗi vai diễn là một hành trình không trùng lặp và không lặp lại chính mình. Anh không chỉ là một ngôi sao điện ảnh mà anh là nghệ sĩ sống cùng nhân vật.

Jo Jung-suk thể hiện xuất sắc sự kết hợp giữa hài hước, cảm xúc chân thật và hành động trong phim "Exit".

Bùng nổ phòng vé với vai ông bố bất thường trong “My Daughter Is a Zombie”

Không còn là chàng bác sĩ hài hước Lee Ik-jun của “Hospital Playlist”, hay đầu bếp lãng tử trong “Oh My Ghost”, Jo Jung-suk lần này hóa thân thành Lee Jung Hwan – một huấn luyện viên võ thuật cộc cằn nhưng lại mang trong mình tình yêu mãnh liệt dành cho cô con gái đã… hóa zombie.

Ngay từ ngày đầu tiên công chiếu, bộ phim đã ghi nhận hơn 430.000 vé bán ra, trở thành phim Hàn có doanh thu mở màn cao nhất năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại, vượt mặt cả nhiều bộ phim bom tấn Hollywood. Cộng hưởng giữa yếu tố zombie kỳ quặc và chất tình cảm gia đình xúc động, phim mang lại trải nghiệm vừa lạ, vừa gần gũi và Jo Jung-suk chính là “linh hồn” tạo nên sự khác biệt đó.

Đạo diễn Pil Gam-seong từng chia sẻ: “Tôi cần một diễn viên có thể khiến người xem vừa bật cười, vừa bật khóc và tôi không thể nghĩ đến ai ngoài Jo Jung-suk”.

Jo Jung-suk hóa thân thành ông bố cộc cằn nhưng lại mang trong mình tình yêu mãnh liệt dành cho cô con gái trong “My Daughter Is a Zombie”

Hành trình không lặp lại

Jo Jung-suk từng nổi danh với hình tượng lãng mạn, dễ thương và hơi “tưng tửng” trong các bộ phim như “Oh My Ghost”, “Jealousy Incarnate” hay “Hospital Playlist”. Anh khiến khán giả yêu thích bằng sự dí dỏm, ánh mắt biết nói và chất giọng trầm ấm.

Thế nhưng, ít ai ngờ nam diễn viên lại sở hữu một nội lực mạnh mẽ trong các vai diễn chính kịch hoặc hành động. Trong “Exit” (2019), anh khiến khán giả ngạc nhiên bởi những pha hành động gay cấn, trong khi ở “Hit-and-Run Squad”, anh lột xác hoàn toàn với vai phản diện đầy nguy hiểm.

Và đến “My Daughter Is a Zombie” lại đánh dấu một bước ngoặt khác, nơi Jo Jung-suk kết hợp tất cả các sắc thái từng thể hiện: hài hước, hành động, bi kịch và tình cảm gia đình trong một nhân vật duy nhất.

Trong “Exit” (2019), Jo Jung-suk khiến khán giả ngạc nhiên bởi những pha hành động gay cấn.

Chàng “tắc kè hoa” thực thụ của màn ảnh Hàn

Có một điều không thể phủ nhận: Jo Jung-suk là một trong số ít những diễn viên Hàn Quốc không bị đóng khung. Khán giả yêu mến anh vì anh không ngừng thay đổi, không ngừng thử thách chính mình.

Jo từng nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi không chọn vai vì nó dễ. Tôi chọn vì nó khiến tôi sợ”. Và có lẽ chính sự can đảm đó đã đưa anh từ một diễn viên sân khấu vô danh trở thành cái tên được săn đón nhất tại các rạp chiếu mùa hè suốt 6 năm qua.

Thành công ngay sau khi vừa công chiếu khiến “My Daughter Is a Zombie” không chỉ là một bộ phim giải trí hấp dẫn – nó là minh chứng cho sự trưởng thành và đa diện trong diễn xuất của Jo Jung-suk. Anh không cần bom tấn để tỏa sáng, chỉ cần một kịch bản đủ chiều sâu và một vai diễn thách thức, anh sẽ biến nó thành tuyệt phẩm.