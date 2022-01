Jisoo vừa tung 'thính' solo, loạt fanbase BLACKPINK tỏ ra ghét bỏ?

- Hôm nay tôi đã thật sự thất vọng. Thất vọng đến ko còn gì để nói với các fanbase đầu tàu đó nữa rồi. Họ gọi mình là Blink, là những người yêu quý bảo vệ BLACKPINK nhất, vậy Jisoo không phải là một phần của BLACKPINK sao?

- Mọi người cũng nên dần quen với chuyện đầu tàu yêu thương Jisoo nhất vẫn là only Soo. Sốc nhưng phải tự trấn an bản thân để sau này mà còn support Jisoo thật tốt, chúng ta đều biết Jisoo đã cực khổ và tâm huyết mà. Tại sao cùng là BLACKPINK mà Jisoo mãi không "in your area".

- Fandom nhà này cực phẩm ghê. Thôi chuyển từ OT4 qua Only Jisoo luôn nhé.

- Sau tất cả những gì mà Jisoo đã trải qua, thứ cô gái này nhận được lại là bốn chữ REST của fan đoàn.

Theo Trí Thức Trẻ