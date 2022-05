Jisoo: 'Việc biểu diễn đôi khi giống như một bài kiểm tra hơn là một thứ gì đó vui vẻ'

Jisoo chia sẻ về trăn trở và áp lực của màn solo sắp tới.

Trong bài viết, Rolling Stone miêu tả: Jisoo ngồi trong phòng họp YG, nhìn ra dòng sông Hàn chảy xiết từ trên cao. Là người chị cả vui tính và truyền nhiều năng lượng tích cực nhất cho các em, Jisoo hôm ấy lại trầm tư và nghiêm túc, suy nghĩ về những câu hỏi lớn và đội chiếc mũ lưỡi trai có dòng chữ "As time goes by it will be better" (Tạm dịch: Thời gian sẽ xoa dịu tất cả).

Tính đến hiện tại, Jisoo là thành viên duy nhất chưa phát hành sản phẩm solo. Nói về màn solo của mình, chị cả BLACKPINK cho biết cô cảm thấy chưa chắc chắn: "Tôi không chắc mình muốn solo đến mức nào. Về âm nhạc tôi nghe, thể loại nhạc mà tôi có thể làm và muốn làm: Tôi nên chọn thứ nào đây? Tôi yêu những bài hát sử dụng nhiều nhạc cụ. Tôi yêu nhiều ban nhạc và dòng nhạc rock. Mọi người cần gì ở tôi? Một loạt câu hỏi mâu thuẫn cứ vậy xuất hiện".



Jisoo chưa tìm được bài hát thật sự mà cô muốn mang ra solo.