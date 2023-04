Jisoo thua xa Lisa về thời gian đạt 100 triệu view

So với các thành viên còn lại của BLACKPINK, Jisoo có thành tích đạt 100 triệu view với MV solo ngang ngửa cô nàng Rosé. Theo đó MV On The Ground của Rosé sau hơn một tuần phát hành đã cán mốc 100 triệu view cùng hơn 7,1 triệu lượt thích.

So với Jennie, chị cả BLACKPINK đã có thành tích vượt xa về thời gian đạt 100 triệu view khi MV SOLO dù gây "bão" khắp mọi mặt trận nhưng phải mất 23,4 ngày mới đạt được thành tích này.