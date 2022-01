Jisoo 'Snowdrop': Nhiều tài lẻ, giỏi 4 ngoại ngữ và là 'nàng thơ' của Dior

Những tác phẩm mang lại tầm ảnh hưởng và tiếng vang lớn của Blackpink phải kể đến Ddu-ddu-ddu-ddu, How you like that hay Kill this love. Với giai điệu bắt tai cùng MV được đầu tư, các ca khúc của Blackpink được mong chờ bởi người hâm mộ trên khắp thế giới đã đưa tên tuổi của nhóm ra khỏi nền giải trí châu Á.

Các tác phẩm âm nhạc nào của Jisoo cùng Blackpink phát hành đều nhận được ủng hộ lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Hai ca khúc Playing with fire và Stay ra mắt vào 01/01/2016 đã giúp Blackpink trở thành nhạc Kpop nữ đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn do tạp chí Billboard phát hành hàng tuần.

Ca khúc Kill this love từng đạt vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng UK Official Singles Chart. Trong đó MV How you like that phát hành vào ngày 26/6/2020 đã cán mốc 86,3 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.

Ngày 12/04/2019, Blackpink trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên biểu diễn tại Coachella với sức ảnh hưởng lớn. Không chỉ để lại ấn tượng về nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, Jisoo cùng các thành viên trong nhóm còn có cơ hội khẳng định thêm vị trí của Blackpink trong làng giải trí thế giới.

Không chỉ dừng lại ở đó, Blackpink và Jisoo từng có cơ hội hợp tác cùng các sao nữ đình đám trong làng giải trí US-UK. Ca khúc Sour Candy kết hợp cùng Lady Gaga với vị trí 33 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 hay Ice cream kết hợp với Selena Gomez ngày 2/10/2020 đã khẳng định thành công của Blackpink.

Ngoài ca hát và nhảy, Jisoo cũng để lại nhiều ấn tượng tính cách vui vẻ, tốt bụng khi tham gia các chương trình thực tế. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng từng đảm nhiệm xuất sắc vai trò MC tại chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. Ngoài các thành viên của nhóm Blackpink, Jisoo thân thiết với Seulgi (Red Velvet), Nayeon (TWICE) và Bona (WJSN).