Jisoo (BLACKPINK) có gây thất vọng với màn ra mắt solo?

Sở hữu giai điệu đậm âm hưởng Rock Âu - Mỹ kết hợp với việc Jisoo thể hiện giọng hát của bản thân một cách linh hoạt hơn, All Eyes On Me là một bài hát giúp nữ ca sĩ vượt khỏi chuẩn mực nhàm chán của một "Jisoo BLACKPINK", để tiến đến hình ảnh "nghệ sĩ solo Jisoo".

Trái ngược với Flower rũ bỏ tình yêu để trở nên mạnh mẽ hơn, All Eyes On Me có lời ca như giãi bày tâm sự của cô gái tràn đầy sức sống và lạc quan trong tình yêu, sẵn sàng đòi hỏi sự quan tâm, chú ý, mọi ánh nhìn của chàng trai mình yêu.

Về khía cạnh tư duy âm nhạc, ca khúc B-side của Jisoo lại không được đánh giá cao bằng Flower. Có thể thấy chất liệu âm nhạc được sử dụng trong All Eyes On Me không quá mới mẻ, thậm chí là dễ dự đoán trong khi Flower có phần beat độc đáo, pha trộn giữa tao nhã với sáng tạo, giữa các yếu tố hiện đại với âm thanh truyền thống.



Tạo hình cổ trang của Jisoo không xuất hiện trong MV.

Kể từ khi ra mắt, giọng hát của Jisoo luôn là chủ đề gây tranh cãi. Cô có màu giọng trầm, nghe lạ tai, nhưng kỹ thuật hạn chế, đặc biệt xử lý những nốt cao không mượt mà. Vì thế nhà sản xuất lựa chọn Flower, một ca khúc không đòi hỏi kỹ thuật nhưng Jisoo vẫn để lộ yếu điểm khi luyến láy, không có cao trào.

Bên cạnh đó, dù MV được đầu tư nhiều nhưng nội dung không có điểm nhấn, vũ đạo của Jisoo dù gây sốt nhưng vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều, tạo hình cổ trang trong teaser cũng không xuất hiện trong MV,... Điều đọng lại cho người xem vẫn chỉ là nhan sắc của Jisoo.