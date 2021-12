Jisoo bị crush phản bội, nội dung hấp dẫn mà rating chẳng chịu khởi sắc

Bun Ok (Kim Hye Yoon) đã phát hiện ra những điều đáng ngờ và truy vấn Young Ro. Cô ấy đã kiểm tra lại vé mời và nhìn thấy một chàng trai mà không đời nào cho vào. Bun Ok khẳng định người đàn ông đó đã trốn trên tầng thượng và nghi ngờ rằng đó chính là gián điệp.

Quản lý ký túc xá Pi Seung Hee (Yoon Se Ah), người biết rằng các sinh viên trong phòng ký túc xá 207 đã giấu Suho thông qua lời mách lẻo của Bun Ok đã cảnh báo Bun Ok rằng cô ấy có thể bị buộc tội làm gián điệp: "Cơ quan An ninh quốc gia là một nơi mà bất cứ ai cũng có thể trở thành gián điệp". Pi Seung Hee sau đó đã ra lệnh cho Young Ro phải rời khỏi ký túc xá.