Jimmii Nguyễn làm điều này khiến bà xã không thể bỏ nhà đi

Với chất giọng đặc trưng khó lẫn và dòng nhạc tự sự mang màu sắc Pop, Ballad, Jimmii Nguyễn đã tạo một vị trí bền vững như một “tượng đài âm nhạc” trong lòng người hâm mộ.

Sau 30 hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ sở hữu cho mình một tài sản âm nhạc đồ sộ, gây tiếng vang. Dù đã ngoài 50, Jimmii Nguyễn vẫn luôn nhiệt huyết với âm nhạc và có cuộc sống yên bình bên gia đình nhỏ.



Jimmii Nguyễn cùng vợ và 3 con trong buổi họp báo liveshow mới đây

Xuất hiện tại “Gõ cửa thăm nhà” tập 134, ca sĩ Jimmii Nguyễn đã có những phút trải lòng cùng MC Quốc Thuận, Ngọc Lan về chuyện đời, chuyện nghề và khoảng thời gian suy sụp tưởng khó vượt qua được. Tại đây, nam ca sĩ cùng bà xã cũng hiếm hoi tiết lộ mối duyên thú vị từ người hâm hộ đến bạn đời tri kỷ.

Đi qua những biến cố thăng trầm trong cuộc đời, Jimmii Nguyễn vẫn luôn chọn âm nhạc là nơi gửi gắm nỗi niềm, tâm sự. Jimmii Nguyễn khắc khoải nhớ lại: “Bài ‘Mãi mãi bên em’ là bài đầu tiên tôi viết cho người em gái không may qua đời. Tiếp đến một bài cũng rất sâu sắc - bài ‘Người nói’, tôi viết cho người yêu cũng không may như em gái tôi. Lý do có tựa ‘Người nói’ tôi nghe tiếng nói người yêu lần cuối cùng là qua điện thoại, đến khi cô ấy mất tôi cũng không gặp được. Tôi viết bài đó khi tâm trạng không ổn định”.