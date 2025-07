Jim Shooter - 'ông trùm' từng đưa Marvel Comics tới thời kỳ đỉnh cao qua đời ở tuổi 73

Vào cuối thập niên 1970, khi Marvel Comics đang đứng bên bờ khủng hoảng vì lạm phát, trễ hạn phát hành và nội bộ thiếu định hướng sau khi Stan Lee rút lui, một người đàn ông cao lớn với quan điểm biên tập sắc bén đã bước vào, tái cấu trúc lại “Ngôi nhà ý tưởng” và thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp vốn đang mỏi mệt. Đó là Jim Shooter, một tác giả truyện tranh từng bắt đầu sự nghiệp từ năm 13 tuổi, và chỉ hơn một thập niên sau đã trở thành tổng biên tập trẻ nhất lịch sử Marvel.

Trong gần 10 năm (1978-1987), Jim Shooter dẫn dắt Marvel bước vào thời kỳ hưng thịnh chưa từng có, đây là thời kỳ chuyển giao từ phát hành qua sạp báo sang mô hình “thị trường truyện tranh chuyên biệt” (direct market): loạt truyện X-Men của Claremont và Byrne, Daredevil của Frank Miller, Thor của Walter Simonson, cùng nhiều tựa truyện huyền thoại khác đều được khai sinh hoặc đạt đỉnh cao dưới nhiệm kỳ của ông. Ông cũng là người khởi xướng các sự kiện truyện tranh lớn đầu tiên như Secret Wars, mô hình sau này trở thành công thức kinh điển của dòng truyện siêu anh hùng.

Jim Shooter dẫn dắt Marvel bước vào thời kỳ hưng thịnh chưa từng có. Ảnh:cbr

Từ thần đồng truyện tranh tới tổng biên tập huyền thoại

Jim Shooter bước chân vào thế giới truyện tranh từ năm 14 tuổi, khi gửi kịch bản cho loạt truyện Superboy and the Legion of Super-Heroes của DC Comics.

Tác phẩm đầu tay của ông xuất hiện trong Adventure Comics số 346, phát hành tháng 7/1966. Với chất giọng chân thực và mới mẻ đúng lứa tuổi thiếu niên, ông nhanh chóng trở thành cái tên được yêu mến trong cộng đồng fan của dòng truyện siêu anh hùng tuổi teen.