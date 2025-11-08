Jim Lovell: Người hùng của Apollo 13 và lịch sử không gian Mỹ

Ông là một phi hành gia huyền thoại, một trong những người tiên phong vĩ đại của công cuộc khám phá không gian, nhưng nếu có điều gì khiến Jim Lovell được biết đến nhiều nhất thì đó là câu nói đã trở thành một trong những câu nổi tiếng và được nhắc lại nhiều nhất trong lịch sử: “Houston, chúng ta gặp trục trặc” (lời gốc của ông là “Houston, chúng tôi vừa gặp trục trặc”). Chỉ huy của sứ mệnh Apollo 13 đã qua đời hôm 7/8 ở tuổi 97.
Cựu phi hành gia và phi công thử nghiệm, người có tàu vũ trụ gặp sự cố nghiêm trọng vào ngày 13/4/1970 trong chuyến hành trình tới Mặt Trăng, qua đời tại Lake Forest, bang Illinois. “Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trong suốt nhiều thập kỷ. Tinh thần và lòng dũng cảm kiên định của Jim đã giúp đất nước chúng ta đặt chân lên Mặt Trăng và biến một thảm kịch tiềm tàng thành một thành công từ đó chúng ta học hỏi được rất nhiều. Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của ông đồng thời tôn vinh những thành tựu của ông”, NASA cho biết trong một thông cáo, gửi lời chia buồn đến gia đình ông.
Với vai trò là chỉ huy của Apollo 13, cơ quan vũ trụ Mỹ nói rằng “sự bình tĩnh và kiên cường dưới áp lực của ông đã giúp phi hành đoàn trở về Trái Đất an toàn và chứng minh khả năng ứng biến nhanh và sáng tạo đã truyền cảm hứng cho các sứ mệnh tương lai của NASA”. Đây cũng là lý do sứ mệnh này được gọi là “thất bại thành công”.
NASA nhắc lại những năm tháng Đại úy Lovell phục vụ trong quân đội Mỹ. Trên thực tế, hồ sơ quân sự của ông thuộc nhóm phổ biến nhất trong số các phi hành gia mở đầu cho cuộc chạy đua không gian. Sinh ra tại Cleveland (Ohio) năm 1928, ông lớn lên ở Milwaukee. Ông học hai năm tại Đại học Wisconsin rồi tiếp tục theo học tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis. Ông tốt nghiệp năm 1952 và trở thành phi công thử nghiệm của hải quân. “Hải quân đã mất đi một cựu học viên tự hào và một phi công thử nghiệm. Jim Lovell là hiện thân của ý chí quyết tâm và sự lạc quan táo bạo của những nhà thám hiểm trong quá khứ và tương lai, và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ về ông”.
Ngoài ra, NASA còn nhắc lại, Lovell “nổi tiếng với sự dí dỏm và được đặt biệt danh là Smilin’ Jim vì lúc nào cũng mỉm cười”.
Diễn viên Tom Hanks viết trên Instagram: “Trong đêm trăng tròn này, ông ra đi – về phía bầu trời, vũ trụ, các vì sao. Cầu Chúa dẫn lối ông trong hành trình tiếp theo, Jim Lovell”.
4 sứ mệnh không gian
Hồ sơ của ông là một trong những ấn tượng nhất của NASA, bởi trong 8 năm phục vụ, ông đã thực hiện 4 chuyến du hành không gian. NASA chọn Jim vào năm 1962 cho đợt tuyển chọn phi hành gia lần thứ hai, sau khi từng từ chối ông cho chương trình Mercury vì một vấn đề y tế – điều mà sau đó không còn là trở ngại để ông gia nhập chương trình không gian của Mỹ.
Mặc dù được nhớ đến nhiều nhất với sứ mệnh Apollo 13 năm 1970 – trong đó việc hạ cánh xuống Mặt Trăng phải hủy bỏ do vụ nổ một bình chứa oxy hai ngày sau khi phóng – trước đó ông đã 3 lần bay vào vũ trụ: tham gia Gemini 7 (1965), Gemini 12 (1966) và Apollo 8 (1968), sứ mệnh có người lái đầu tiên rời quỹ đạo Trái Đất và bay quanh Mặt Trăng. Chính 3 sứ mệnh này đã mở đường để các đồng nghiệp của ông – Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins – làm nên lịch sử vào ngày 20/7/1969 trên Apollo 11, đỉnh cao thành công của chương trình mà John F. Kennedy khởi xướng năm 1961, giúp Mỹ vượt Liên Xô trong cuộc chạy đua không gian.
“Chúng tôi vừa gặp trục trặc ở đây”
Apollo 13 là sứ mệnh có người lái thứ 7 của chương trình Apollo và là sứ mệnh thứ 3 dự kiến hạ cánh, sau Apollo 11 và Apollo 12. Chỉ huy Jim Lovell, phi công mô-đun chỉ huy Jack Swigert, và Fred Haise – phi công mô-đun Mặt Trăng – đã rời bệ phóng tại Cape Canaveral trên tên lửa Saturn V vào ngày 11/4/1970.
Swigert phải thay thế Ken Mattingly vào phút chót vì ông bị phơi nhiễm với virus rubella. Ban đầu, chỉ huy Apollo 13 dự kiến là Alan Shepard – người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ – nhưng một vấn đề về tai khiến NASA thay thế ông bằng Lovell.
Hai ngày và 8 tiếng sau khi khởi hành hướng tới Mặt Trăng, khi đang cách Trái Đất hơn 320.000 km, một trong hai bình chứa oxy chính đã phát nổ. Lúc đó, Jack Swigert báo cho Trưởng bộ phận liên lạc tại Trung tâm điều khiển: “Ồ, Houston… chúng tôi vừa gặp trục trặc ở đây”. Từ Trung tâm điều khiển, họ yêu cầu lặp lại. Jim Lovell trả lời: “À, Houston, chúng tôi vừa gặp trục trặc. Đã có sự sụt điện áp ở bus chính B”.
Sự cố buộc phải thay đổi kế hoạch. Việc hạ cánh bị hủy và mọi nỗ lực của các kỹ sư NASA tập trung vào một mục tiêu: đưa ba phi hành gia trở về Trái Đất an toàn. Vụ nổ khiến mất toàn bộ oxy, vốn rất cần thiết không chỉ để hít thở mà còn để tạo ra điện năng cho hệ thống đẩy và hỗ trợ sự sống.
Tất cả các kỹ sư và chuyên gia của Trung tâm điều khiển Houston, đặc biệt là giám đốc bay Gene Kranz, đã vận dụng tối đa trí sáng tạo để tối ưu hóa nguồn lực ít ỏi mà phi hành đoàn có, giúp họ sống sót trên đường quay về. “Trung tâm điều khiển bay sẽ không bao giờ bỏ lại một người Mỹ nào trong không gian. Tin tôi đi… phi hành đoàn này sẽ trở về nhà”, Gene Kranz khẳng định.
NASA quyết định tắt các hệ thống của mô-đun chỉ huy để tiết kiệm năng lượng cho giai đoạn tái nhập khí quyển, buộc 3 phi hành gia phải chuyển sang mô-đun Mặt Trăng – vốn chỉ được thiết kế cho 2 người – biến nó thành “xuồng cứu sinh” tạm thời.
Mô-đun này được thiết kế để duy trì sự sống cho 2 người. Trong chương trình Apollo 13, kế hoạch là một người sẽ ở lại mô-đun chỉ huy ngoài quỹ đạo, trong khi hai người còn lại hạ cánh, tiến hành thí nghiệm và lấy mẫu, rồi quay lại để cùng trở về. Kế hoạch đó đã thành công với Apollo 11 và Apollo 12, nhưng Lovell, Swigert và Haise đã không có cơ hội đặt chân xuống Mặt Trăng.
Một hình mẫu về quản lý khủng hoảng
Từ Houston, các quy trình mới được soạn gấp rút, giúp 3 người sống sót 4 ngày, dù phải chịu đựng nhiều bất tiện: thiếu nước uống, lạnh và ẩm trong mô-đun, và phải đối phó với nhiều vấn đề kỹ thuật – như tình trạng tích tụ CO₂ trong mô-đun Mặt Trăng. Các chỉ dẫn phải truyền miệng, vì sự cố năng lượng buộc họ ngắt truyền hình ảnh.
Nhờ sự phối hợp giữa đội ngũ NASA và các phi hành gia, cùng với sự bình tĩnh của họ, chiến dịch giải cứu đã thành công. Sứ mệnh đầy sóng gió kết thúc tốt đẹp với việc trở về Trái Đất vào ngày 17/4/1970. Hàng triệu người đã theo dõi trực tiếp qua TV cảnh tàu hạ cánh xuống Thái Bình Dương.
Danh tiếng của sứ mệnh lan rộng hơn nữa sau khi bộ phim Apollo 13 ra mắt năm 1995, kể lại câu chuyện và đổi câu “Houston, chúng tôi vừa gặp trục trặc” thành “Houston, chúng ta gặp trục trặc”.
Bộ phim được chuyển thể từ cuốn Lost Moon do chính Jim Lovell và Jeffrey Kluger viết. Dù Lovell muốn Kevin Costner đóng vai mình, cuối cùng Tom Hanks được chọn. Lovell còn xuất hiện cameo trong phim với vai thuyền trưởng tàu USS Iwo Jima, con tàu đã cứu các phi hành gia khi khoang Apollo rơi xuống biển.
Ngoài ra, cách thức xử lý sự cố – khi hàng trăm người làm việc cùng nhau và chạy đua với thời gian để giải quyết vấn đề kỹ thuật và cứu phi hành đoàn – đã trở thành một hình mẫu về ứng phó khủng hoảng thành công.
Một miệng núi lửa nhỏ ở phía khuất của Mặt Trăng được đặt tên ông vào năm 1970. Dù chưa bao giờ đặt chân lên bề mặt, ông đã suýt làm được: Lovell là dự bị cho Apollo 16 và nếu chương trình Mặt Trăng không bị hủy, ông đã có cơ hội khác khi được chọn làm chỉ huy Apollo 19.
Tuy nhiên, do ngân sách eo hẹp vì chiến tranh Việt Nam và chi phí cao của chương trình Apollo, cộng thêm việc xã hội Mỹ dần mất hứng thú với việc khám phá Mặt Trăng. Chính phủ quyết định kết thúc ở Apollo 17; hủy Apollo 18, 19 và 20.
Kể từ tháng 12/1972, chưa ai quay lại khám phá Mặt Trăng, dù Mỹ đang triển khai chương trình Artemis để trở lại vào tháng 8/2027. Lovell rời NASA ngày 1/3/1973, chỉ vài tháng sau khi chương trình Apollo kết thúc.
Sau đó ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty và tổ chức như Astronautics Corporation of America. Năm 1999, ông mở một nhà hàng gia đình ở Lake Forest, mang tên Lovell’s of Lake Forest, trưng bày hiện vật của sứ mệnh và bộ phim Apollo 13, và đã bán vào năm 2014.
Vợ ông, Marilyn, qua đời cách đây hai năm. Trong thông cáo báo tin buồn, gia đình bày tỏ sự “tự hào vô hạn” về những thành tựu của ông. “Ông là phi công, sĩ quan hải quân, phi hành gia, nhà lãnh đạo và nhà thám hiểm không gian… Nhưng với chúng tôi, ông là cha, ông và là người dẫn dắt gia đình. Quan trọng nhất, ông là anh hùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ sự lạc quan kiên định, khiếu hài hước và cách ông khiến chúng tôi cảm thấy mình có thể đạt được điều tưởng chừng bất khả thi. Ông thực sự là một người độc nhất vô nhị”.