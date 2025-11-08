Jim Lovell: Người hùng của Apollo 13 và lịch sử không gian Mỹ

Ông là một phi hành gia huyền thoại, một trong những người tiên phong vĩ đại của công cuộc khám phá không gian, nhưng nếu có điều gì khiến Jim Lovell được biết đến nhiều nhất thì đó là câu nói đã trở thành một trong những câu nổi tiếng và được nhắc lại nhiều nhất trong lịch sử: “Houston, chúng ta gặp trục trặc” (lời gốc của ông là “Houston, chúng tôi vừa gặp trục trặc”). Chỉ huy của sứ mệnh Apollo 13 đã qua đời hôm 7/8 ở tuổi 97.

Cựu phi hành gia và phi công thử nghiệm, người có tàu vũ trụ gặp sự cố nghiêm trọng vào ngày 13/4/1970 trong chuyến hành trình tới Mặt Trăng, qua đời tại Lake Forest, bang Illinois. “Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trong suốt nhiều thập kỷ. Tinh thần và lòng dũng cảm kiên định của Jim đã giúp đất nước chúng ta đặt chân lên Mặt Trăng và biến một thảm kịch tiềm tàng thành một thành công từ đó chúng ta học hỏi được rất nhiều. Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của ông đồng thời tôn vinh những thành tựu của ông”, NASA cho biết trong một thông cáo, gửi lời chia buồn đến gia đình ông.

Phi hành gia Lovell. Ảnh: NASA/EFE

Với vai trò là chỉ huy của Apollo 13, cơ quan vũ trụ Mỹ nói rằng “sự bình tĩnh và kiên cường dưới áp lực của ông đã giúp phi hành đoàn trở về Trái Đất an toàn và chứng minh khả năng ứng biến nhanh và sáng tạo đã truyền cảm hứng cho các sứ mệnh tương lai của NASA”. Đây cũng là lý do sứ mệnh này được gọi là “thất bại thành công”.

NASA nhắc lại những năm tháng Đại úy Lovell phục vụ trong quân đội Mỹ. Trên thực tế, hồ sơ quân sự của ông thuộc nhóm phổ biến nhất trong số các phi hành gia mở đầu cho cuộc chạy đua không gian. Sinh ra tại Cleveland (Ohio) năm 1928, ông lớn lên ở Milwaukee. Ông học hai năm tại Đại học Wisconsin rồi tiếp tục theo học tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis. Ông tốt nghiệp năm 1952 và trở thành phi công thử nghiệm của hải quân. “Hải quân đã mất đi một cựu học viên tự hào và một phi công thử nghiệm. Jim Lovell là hiện thân của ý chí quyết tâm và sự lạc quan táo bạo của những nhà thám hiểm trong quá khứ và tương lai, và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ về ông”.

Ngoài ra, NASA còn nhắc lại, Lovell “nổi tiếng với sự dí dỏm và được đặt biệt danh là Smilin’ Jim vì lúc nào cũng mỉm cười”.

Diễn viên Tom Hanks viết trên Instagram: “Trong đêm trăng tròn này, ông ra đi – về phía bầu trời, vũ trụ, các vì sao. Cầu Chúa dẫn lối ông trong hành trình tiếp theo, Jim Lovell”.