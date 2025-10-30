Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam

Kim Ngân| 30/10/2025 08:11

Diễn viên Ji Chang Wook xác nhận sẽ đến Việt Nam để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba.

Tài tử Ji Chang Wook xác nhận sẽ tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III), diễn ra từ ngày 29-6 đến ngày 5-7 tại Đà Nẵng.

Nam diễn viên sẽ cùng nhà sản xuất Jae Duk-han tham dự các hoạt động giao lưu cùng khán giả, thảm đỏ và hội thảo điện ảnh. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông Việt Nam và quốc tế, góp phần thu hút công chúng đặc biệt là các bạn trẻ đến với liên hoan phim.

Với lần xuất hiện này, Ji Chang Wook đã mở ra một cột mốc mới trong quá trình giao lưu văn hóa giữa hai nền điện ảnh Việt - Hàn. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên góp mặt tại một liên hoan phim ở Việt Nam với tư cách khách mời quốc tế sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Ji Chang Wook là một trong những tài tử được yêu mến bậc nhất tại Hàn Quốc. Với vai diễn trong "Smile Again" (2010–2011), nam diễn viên đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Vai diễn giúp anh giành Giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại "KBS Drama Awards".

Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, Ji Chang Wook còn khẳng định thực lực tại sân khấu nhạc kịch và điện ảnh.

Anh từng giành Giải Diễn viên truyền hình xuất sắc tại "Asia Artist Awards" nhờ vai diễn trong "Healer", liên tục lọt vào danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại "Baeksang Arts Awards" - một trong những giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc.

