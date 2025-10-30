Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam

Tài tử Ji Chang Wook xác nhận sẽ tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III), diễn ra từ ngày 29-6 đến ngày 5-7 tại Đà Nẵng.

Nam diễn viên sẽ cùng nhà sản xuất Jae Duk-han tham dự các hoạt động giao lưu cùng khán giả, thảm đỏ và hội thảo điện ảnh. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông Việt Nam và quốc tế, góp phần thu hút công chúng đặc biệt là các bạn trẻ đến với liên hoan phim.