Jessi tạo bất ngờ sau khi chia tay công ty của PSY

Khi ấy, Jessie cũng thể hiện tình cảm với P Nation và bày tỏ ý định sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó, Jessi được cho là ký hợp đồng với Antenna Entertainment - công ty quản lý nam MC nổi tiếng Yoo Jae Suk. Tuy nhiên, cô lập tức bác bỏ tin đồn.



Jessi thành lập công ty quản lý riêng sau khi rời P Nation. Ảnh: Soompi.

Jessi là nữ rapper người Mỹ gốc Hàn, lớn lên tại New Jersey. Cô ra mắt vào năm 2015 với album Get Up nhưng không tạo nhiều ấn tượng. Tên tuổi nữ rapper chỉ thực sự được chú ý khi tham gia chương trình Unpretty Rapstar và Show Me The Money.