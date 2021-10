Jeon Somi lại bị công ty biến thành 'bản sao' của BLACKPINK: Đến cả teaser mới cũng 'xào lại' cảnh MV 'Lovesick Girls'?

Jeon Somi hiện đang trong quá trình 'nhá hàng' cho màn comeback với album đầu tay trong sự nghiệp mang tên 'XOXO' sẽ phát hành vào ngày 29/10 tới đây. Tuy nhiên vẫn tiếp tục hệt như màn comeback trước đó, lần này nữ ca sĩ lại tiếp tục bị vướng phải tranh cãi đi theo hình tượng và phong cách của BLACKPINK. Điều này khiến nhiều netizen phải đặt câu hỏi liệu có phải The Black Label thật sự đang muốn biến Somi thành một BLACKPINK phiên bản solo, hay đây chỉ là sự trùng hợp khi đây là công ty con của YG Entertainment?

Vào ngày 25/10, Jeon Somi cũng đã phát hanh đoạn teaser cho MV ca khúc chủ đề 'XOXO'. Trong đoạn video dài 28 giây, Somi vẫn giữ hình tượng mái tóc vàng như màn comeback với 'DUMB DUMB' trước đó. Với câu slogan 'The girl is back for the sweet revenge' (Cô gái đã trở lại với màn trả thù ngọt ngào), đoạn teaser cho thấy những phân cảnh rất cool ngầu của nữ ca sĩ và báo hiệu một bản hit cá tính đã sẵn sàng 'ra lò'.

JEON SOMI - Teaser MV 'XOXO'

Tuy nhiên sau khi xem đoạn teaser này, nhiều người chợt cảm thấy có một vài phân cảnh trông rất quen thuộc. Netizen đã nhanh chóng phát hiện ra những điểm tương đồng từ video teaser 'XOXO' của Jeon Somi với MV ca khúc 'Lovesick Girls' của BLACKPINK. Ví dụ như trong teaser, Somi đã dùng búa đập vỡ kính chắn gió của một chiếc ô tô. Phân cảnh này cũng tương tự như cảnh của Lisa trong MV 'Lovesick Girls'.