Jensen Huang 'chốt đơn' liên tục đưa Nvidia 'lên đỉnh' thế giới chỉ trong 5 ngày

Trong vòng chưa đầy một tuần, Nvidia đã bổ sung gần 400 tỷ USD vào vốn hóa thị trường, nâng tổng giá trị của hãng lên 5.000 tỷ USD - một cột mốc lịch sử giúp nhà sản xuất chip AI trở thành công ty niêm yết lớn nhất thế giới.

Theo Bloomberg, giá trị tăng thêm trong 5 ngày này còn lớn hơn cả vốn hóa của Toyota và Home Depot cộng lại.

Ở trung tâm của “cơn sốt” đó là Jensen Huang, CEO kiêm nhà sáng lập 62 tuổi của Nvidia, người vừa "bỏ túi" hơn 9 tỷ USD vào tài sản cá nhân, nâng tổng tài sản lên 176 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Một tuần giao dịch “vàng” của Jensen Huang

Tuần lễ bận rộn của Huang bắt đầu tại hội nghị nhà phát triển GTC của Nvidia ở Washington, Mỹ và kết thúc tại Hàn Quốc - nơi ông dùng gà rán và bia cùng các lãnh đạo của Samsung và Hyundai.

Xen giữa hai điểm dừng đó là hàng loạt công bố hợp tác mang tính chiến lược trải dài từ viễn thông, vận tải đến y tế.