Jennifer Lopez tình tứ bên Ben Affleck

Ngày 6/10, Jennifer Lopez và Ben Affleck bất ngờ xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Kiss Of The Spider Woman ở New York, Mỹ.

Họ trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau kể từ khi hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 1, mà còn bởi những cử chỉ thân mật, tình tứ như chưa hề có chuyện chia tay.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đứng cạnh nhau lúc chụp ảnh tập thể. Ảnh: Getty Images.

Hai người đứng cạnh nhau trong lúc chụp ảnh, liên tục trao nhau ánh nhìn chăm chú và nụ cười tươi tắn. Tài tử sinh năm 1972 ôm eo vợ cũ, còn đỡ Jennifer khi thấy cô di chuyển khó khăn trong bộ váy bó sát trên thảm đỏ.