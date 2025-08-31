Jennie kiếm gần 13 tỷ, Lisa thu về 15,5 tỷ đồng cho mỗi bài đăng Instagram

Hà Phương| 31/08/2025 09:49

Jennie và Lisa (BLACKPINK) tiếp tục chứng minh sức hút toàn cầu khi mức cát-sê trên Instagram chạm ngưỡng đáng kinh ngạc. Jennie có thể thu về gần 13 tỷ đồng cho mỗi bài đăng, trong khi Lisa thậm chí cao hơn, tới 15,5 tỷ đồng – con số khiến công chúng ngỡ ngàng.

Rosé, thành viên nhóm BLACKPINK, vừa được Forbes Hàn Quốc công bố là ngôi sao nổi tiếng có thu nhập cao nhất từ YouTube tại Hàn Quốc năm 2025.

Theo thống kê đến ngày 29.8, kênh cá nhân của cô thu hút hơn 19,1 triệu người đăng ký với 86 video, tổng cộng đạt 3,6 tỷ lượt xem. Chỉ riêng từ nền tảng này, thu nhập ước tính hàng năm của Rosé đạt 11,06 tỷ won (khoảng 8 triệu USD, tương đương 210 tỷ đồng) – con số khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

jennie kiem gan 13 ty, lisa thu ve 15,5 ty dong cho moi bai dang instagram hinh anh 1
Rosé đứng đầu ngôi sao kiếm tiền từ YouTube Hàn Quốc năm 2025

Trong khi Rosé dẫn đầu về doanh thu YouTube, các thành viên khác của BLACKPINK cũng tạo nên nguồn thu khổng lồ từ mạng xã hội. Theo công ty phân tích Hopper HQ (Anh), Lisa kiếm được khoảng 623.000 USD (831 triệu won, tương đương 15,5 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng Instagram, còn Jennie – với 88,15 triệu người theo dõi – có thể nhận 511.000 USD (683 triệu won, khoảng 12,8 tỷ đồng) cho một bài đăng.

Sự trỗi dậy của Rosé trên YouTube cũng phản ánh xu hướng chung của nghệ sĩ Hàn Quốc. Jennie từng lập kỷ lục đạt 1 triệu người đăng ký chỉ sau 11 giờ mở kênh và chạm mốc 5 triệu trong ba tuần. Những cái tên như IU, Yoo Jae-suk hay Shin Se-kyung cũng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt theo dõi, chứng minh sức hút mạnh mẽ của ngôi sao K-pop trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

jennie kiem gan 13 ty, lisa thu ve 15,5 ty dong cho moi bai dang instagram hinh anh 2
Jennie kiếm gần 13 tỷ, Lisa 15,5 tỷ cho mỗi bài đăng Instagram

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định mức thu nhập này là “ngoại lệ, không phải quy luật”. Một nhà quan sát trong ngành bình luận: “Chỉ với một bức ảnh hoặc video, những người nổi tiếng hàng đầu này có thể kiếm được nhiều hơn thu nhập của hầu hết mọi người trong một năm”.

Trên thực tế, khoảng cách giữa nhóm ngôi sao hàng đầu và phần lớn nhà sáng tạo nội dung là rất lớn. Báo cáo năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc cho biết thu nhập trung bình hàng năm của 1.000 nhà sáng tạo nội dung có thu nhập đáng kể chỉ dừng ở mức 13,46 triệu won (khoảng 9.800 USD, tương đương 245 triệu đồng). Nhiều người làm nội dung độc lập kiếm chưa đến 1 triệu won mỗi tháng (khoảng 19 triệu đồng).

jennie kiem gan 13 ty, lisa thu ve 15,5 ty dong cho moi bai dang instagram hinh anh 3

Số liệu từ Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, được trình lên Dân biểu Jeong Il-young (Đảng Dân chủ), cũng cho thấy 1% nhà sáng tạo nội dung hàng đầu (247 cá nhân) chiếm tổng thu nhập 327,1 tỷ won (tương đương 6.215 tỷ đồng), trung bình mỗi người khoảng 1,325 tỷ won (25,2 tỷ đồng). Đáng chú ý, 10% người đứng đầu chiếm hơn 50% doanh thu toàn ngành, phản ánh sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt trong nền kinh tế sáng tạo nội dung.

Trong thời đại kỹ thuật số, nơi danh tiếng và tiền bạc có thể đến chỉ sau một video lan truyền, trường hợp của Rosé và các ngôi sao hàng đầu như BLACKPINK vẫn là những ngoại lệ nổi bật. Phần đông nhà sáng tạo nội dung vẫn lặng lẽ hoạt động, đối mặt với thu nhập khiêm tốn và những thách thức mưu sinh trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Theo vov.vn
