Jennie (BlackPink) cũng say mê theo dõi bộ phim đang hot 'Hometown Cha-Cha-Cha'

Jennie mỗi khi không có lịch trình, sở thích của cô thường là nằm nhà cuốn chăn và bật Netflix lên 'chill'. Jennie cùng các thành viên BlackPink thường cùng nhau xem rất nhiều phim nổi tiếng. Với phim của Mỹ là Riverdale, Game Of Thrones hay toàn bộ về series Harry Potter, với phim phim Hàn là It's ok not to be ok (Điên thì có sao) và gần đây là Hometown Cha-Cha-Cha. Jennie kêu gọi mọi người hãy thưởng thức ngay bộ phim bởi nội dung nhẹ nhàng, hài hước và cực kỳ thú vị.