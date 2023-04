Jennie (BlackPink) bị tuột váy trên sân khấu

Ở đêm diễn tại Jakarta, Indonesia tối 11/3, thành viên nhóm BlackPink gặp sự cố tốc váy trước hàng chục nghìn khán giả. Do gió quá lớn, phần váy của Jennie bị tốc ngược lên hoàn toàn.

Khi trình diễn ca khúc Lovesick Girl, Jennie lúng túng vì không kiểm soát được phần chân váy vì gió to, lộ quần bảo hộ bên trong.

Tại đêm nhạc ở Coachella 2023, các thành viên BlackPink lần lượt biểu diễn solo. Jisoo mang hit Flower đến sự kiện quảng bá ca khúc mới nhưng cô lại không gây ấn tượng bởi giọng hát hụt hơi.

Trong khi đó, Rose gây ấn tượng mạnh với hai màn solo GONE và On the Ground. Lisa khép lại màn trình diễn với tiết mục Money.

Năm 2019, BlackPink là nhóm Kpop đầu tiên hát ở Coachella. Ở lần trở lại, nhóm biểu diễn trong hai ngày 15/4 và 22/4.

