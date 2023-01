Jennie bị chỉ trích, BLACKPINK xuất hiện tại Lễ trao giải danh giá

Bên cạnh BLACKPINK, 4 nhóm nhạc gồm: First Aid Kit, Fontaines DC, Gabriels, Drake & 21savage cũng được đề cử cho hạng mục Nhóm nhạc quốc tế của năm. Được biết vào năm 2021 và 2022, BTS cũng từng được đề cử cho hạng mục này nhưng không đạt giải.

BRIT Awards là lễ trao giải danh giá nhất nước Anh, có quy mô tương đương giải thưởng âm nhạc Grammy của Mỹ. BRIT Awards được tổ chức thường niên bởi British Phonographic Industry. Tờ Munhwa Ilbo cho biết Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra tại nhà thi đấu The O2 Arena tại London (Anh) vào ngày 11/2.

Trước đó, tờ Korea Times đã đưa tin BLACKPINK được đề cử cho 4 hạng mục tại giải thưởng âm nhạc iHeartRadio bao gồm: Best Duo/Group of the Year, Favorite Use of a Sample, Best Music Video, và Best Fan Army. Tại hạng mục Best Duo/Group of the Year và Best Music Video, nhóm nữ nhà YG cạnh tranh trực tiếp với BTS.