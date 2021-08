Jeff Bezos hưởng lợi lớn nhờ Messi

Theo Financial Times, số tiền 333 triệu USD của Amazon thấp hơn khá nhiều so với hợp đồng trước đó của Mediapro với Cơ quan Điều hành Giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP). Hợp đồng của Mediapro để phát sóng 80% giải Ligue 1 trị giá khoảng 941 triệu USD /năm nhưng đã sớm đổ bể vào cuối năm 2020 do công ty này trễ hẹn thanh toán.

Điều đó khiến giải Ligue 1 không có đài phát sóng chính thức, sa lầy vào cuộc chiến pháp lý khiến nhiều câu lạc bộ rơi vào khủng hoảng tài chính. Sự xuất hiện của Amazon được nhiều người tại Ligue 1 gọi là "vị cứu tinh".

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Amazon với LFP khiến ban lãnh đạo Vivendi, tập đoàn sở hữu Canal+ không hài lòng bởi trước đó, công ty này đã đồng ý trả 388 triệu USD /năm, tức là cao hơn cả số tiền Amazon bỏ ra chỉ để phát sóng 2 trận/vòng (tương đương 20% giải đấu). Đại diện Canal+ đe dọa sẽ ngừng phát Ligue 1, nhưng không nói rõ có tiếp tục thanh toán hợp đồng hay không.

(Theo Zing)