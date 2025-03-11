Jannik Sinner vô địch Paris Masters: Sức mạnh của số 1 thế giới

Nếu muốn giữ ngôi đầu, Sinner phải vô địch giải đấu mà không thua trận nào, hoặc hy vọng Alcaraz không giành được ba chiến thắng ở vòng bảng. “Còn nhiều việc phải làm, tôi chỉ nghĩ đến cách hoàn thiện bản thân hơn nữa” , Sinner nói với vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Chiến thắng này giúp Sinner vượt qua Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP, chính thức trở lại vị trí số 1 thế giới. Tuy nhiên, cuộc đua chưa kết thúc. Cả hai sẽ gặp lại nhau tại ATP Finals ở Turin, nơi họ quyết định ai là “vua” của mùa giải 2025.

Auger-Aliassime có lúc được khán giả Paris cổ vũ nồng nhiệt (“Fe-lix, Fe-lix!”), nhưng không đủ để xoay chuyển thế cờ. Anh rời giải với vị trí trong top 10, còn Sinner tiếp tục thống trị sân indoor với chuỗi 26 trận thắng liên tiếp, vượt kỷ lục của Pete Sampras (25) và hướng đến cột mốc của Ivan Lendl (29).

Khác với phong cách sống trọn khoảnh khắc của Alcaraz, Sinner thi đấu như một cỗ máy lạnh lùng: không ăn mừng cuồng nhiệt, không biểu cảm mạnh, chỉ tập trung cho mục tiêu tiếp theo. Phong thái đó gợi nhớ đến Ivan Lendl hay Novak Djokovic, người vẫn giữ kỷ lục 40 danh hiệu Masters 1000.

Ở tuổi 24, Sinner mới chỉ có 5 danh hiệu Masters, nhưng hành trình của anh đang đi đúng hướng. Từ một tay vợt bị treo vợt 3 tháng vì án kỷ luật clostebol đầu năm, anh trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết: bền bỉ, thông minh và ngày càng toàn diện.

Chức vô địch Paris Masters không chỉ khẳng định vị thế số 1 của Sinner, mà còn là niềm tự hào lớn cho quần vợt Ý, đất nước đang chứng kiến thế hệ vàng mới. “Mỗi giải đấu là một bài học. Tôi không dừng lại ở đây”, anh khẳng định.

Trong mùa giải có đến 7 nhà vô địch Masters 1000 khác nhau, chỉ Alcaraz lặp lại thành công. Cuộc đua giữa hai người đang định hình thời đại mới của quần vợt: một bên là sức trẻ bùng nổ, một bên là kỷ luật và sự tiến hóa không ngừng. Tại Paris, Jannik Sinner, tay vợt từng bị nghi ngờ về sự lì lợm, đã chứng minh rằng anh xứng đáng ở đỉnh cao thế giới.