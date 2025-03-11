Jannik Sinner vô địch Paris Masters: Sức mạnh của số 1 thế giới

Jannik Sinner lại khiến thế giới quần vợt ngả mũ. Tại nhà thi đấu La Defense (Paris), tay vợt người Ý đã vượt qua Felix Auger-Aliassime với tỉ số 6-4, 7-6 (7-4) sau 1 giờ 52 phút thi đấu, giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong năm 2025 và chính thức lấy lại ngôi số 1 thế giới từ tay Carlos Alcaraz.
Một chiến thắng thể hiện bản lĩnh, sự tiến hóa trong lối chơi và tinh thần thép của “người con vùng núi” San Candido.
Sau khi để thua Alcaraz ở chung kết US Open hồi tháng 9, Sinner hiểu rằng mình cần một cú hích mới. Anh cải thiện kỹ thuật giao bóng, đứng thẳng người hơn khi tung ra cú phát bóng, thử nghiệm nhiều pha lên lưới và đánh bóng bổng. Tất cả giúp anh trở nên linh hoạt, chủ động hơn, không còn chỉ dựa vào nền tảng đánh cuối sân như trước. Kết quả là 3 chức vô địch liên tiếp tại Bắc Kinh, Vienna và nay là Paris, khép lại chuỗi giải đấu cuối năm ngoạn mục.
“Tuần này giúp tôi hiểu rõ hơn cách cơ thể mình vận hành. Tôi luôn cố gắng ra khỏi vùng an toàn, tìm cách tiến bộ mỗi ngày”, Sinner chia sẻ sau trận chung kết.
Trước Auger-Aliassime, tay vợt luôn chơi tốt trong sân kín, Sinner vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội. Anh chỉ mất 3 điểm trong cả set đầu khi cầm giao bóng, rồi tiếp tục duy trì nhịp độ áp đảo trong set hai. Lối đánh tấn công dồn dập, những cú đánh xoáy mở góc và khả năng di chuyển phi thường khiến đối thủ người Canada bất lực.
Auger-Aliassime có lúc được khán giả Paris cổ vũ nồng nhiệt (“Fe-lix, Fe-lix!”), nhưng không đủ để xoay chuyển thế cờ. Anh rời giải với vị trí trong top 10, còn Sinner tiếp tục thống trị sân indoor với chuỗi 26 trận thắng liên tiếp, vượt kỷ lục của Pete Sampras (25) và hướng đến cột mốc của Ivan Lendl (29).
Chiến thắng này giúp Sinner vượt qua Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP, chính thức trở lại vị trí số 1 thế giới. Tuy nhiên, cuộc đua chưa kết thúc. Cả hai sẽ gặp lại nhau tại ATP Finals ở Turin, nơi họ quyết định ai là “vua” của mùa giải 2025.
Nếu muốn giữ ngôi đầu, Sinner phải vô địch giải đấu mà không thua trận nào, hoặc hy vọng Alcaraz không giành được ba chiến thắng ở vòng bảng. “Còn nhiều việc phải làm, tôi chỉ nghĩ đến cách hoàn thiện bản thân hơn nữa”, Sinner nói với vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Khác với phong cách sống trọn khoảnh khắc của Alcaraz, Sinner thi đấu như một cỗ máy lạnh lùng: không ăn mừng cuồng nhiệt, không biểu cảm mạnh, chỉ tập trung cho mục tiêu tiếp theo. Phong thái đó gợi nhớ đến Ivan Lendl hay Novak Djokovic, người vẫn giữ kỷ lục 40 danh hiệu Masters 1000.
Ở tuổi 24, Sinner mới chỉ có 5 danh hiệu Masters, nhưng hành trình của anh đang đi đúng hướng. Từ một tay vợt bị treo vợt 3 tháng vì án kỷ luật clostebol đầu năm, anh trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết: bền bỉ, thông minh và ngày càng toàn diện.
Chức vô địch Paris Masters không chỉ khẳng định vị thế số 1 của Sinner, mà còn là niềm tự hào lớn cho quần vợt Ý, đất nước đang chứng kiến thế hệ vàng mới. “Mỗi giải đấu là một bài học. Tôi không dừng lại ở đây”, anh khẳng định.
Trong mùa giải có đến 7 nhà vô địch Masters 1000 khác nhau, chỉ Alcaraz lặp lại thành công. Cuộc đua giữa hai người đang định hình thời đại mới của quần vợt: một bên là sức trẻ bùng nổ, một bên là kỷ luật và sự tiến hóa không ngừng. Tại Paris, Jannik Sinner, tay vợt từng bị nghi ngờ về sự lì lợm, đã chứng minh rằng anh xứng đáng ở đỉnh cao thế giới.