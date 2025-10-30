Jannik Sinner tiếp tục thắng, dọa lấy ngôi đầu ATP của Alcaraz

Trong lần đầu tiên hai tay vợt đối đầu, Jannik Sinner thể hiện đẳng cấp vượt trội, kiểm soát hoàn toàn thế trận và nối dài chuỗi trận bất bại trên sân cứng trong nhà ở ATP Tour lên con số 22.

Ngay ở game đầu tiên, Bergs đã phải vật lộn để cứu 4 break point nhưng vẫn không tránh khỏi việc mất giao bóng. tay vợt người Italia tận dụng lợi thế sớm để khép lại set đầu, trước khi giành thêm một break ở đầu set hai, tạo bước ngoặt giúp anh thắng nhanh sau 88 phút thi đấu.