Jannik Sinner tiếp tục thắng, dọa lấy ngôi đầu ATP của Alcaraz

Thiên Bình| 30/10/2025 08:12

Chỉ 4 ngày sau khi đăng quang tại Vienna Open, Jannik Sinner tiếp tục phong độ hủy diệt khi mở màn Paris Masters bằng chiến thắng 6-4, 6-2 trước Zizou Bergs.

Trong lần đầu tiên hai tay vợt đối đầu, Jannik Sinner thể hiện đẳng cấp vượt trội, kiểm soát hoàn toàn thế trận và nối dài chuỗi trận bất bại trên sân cứng trong nhà ở ATP Tour lên con số 22.

Ngay ở game đầu tiên, Bergs đã phải vật lộn để cứu 4 break point nhưng vẫn không tránh khỏi việc mất giao bóng. tay vợt người Italia tận dụng lợi thế sớm để khép lại set đầu, trước khi giành thêm một break ở đầu set hai, tạo bước ngoặt giúp anh thắng nhanh sau 88 phút thi đấu.

Sinner duy trì phong độ cao - Ảnh: Paris Masters

Sinner thi đấu cực kỳ chắc chắn trong những pha cầm giao, không đối mặt bất kỳ break point nào và giành tới 77% điểm từ cú giao đầu tiên (24/31).

Chiến thắng này đưa tay vợt số 2 thế giới tiến vào vòng 3, nơi anh sẽ chạm trán Francisco Cerundolo – người vừa vượt qua Miomir Kecmanovic 7-5, 1-6, 7-6(4).

Nếu tiếp tục đăng quang ở Paris, Sinner sẽ chính thức vượt qua Carlos Alcaraz để giành lại ngôi số 1 thế giới.

Jannik Sinner 2.jpg
Nếu đăng quang ở Paris, Sinner sẽ chính thức vượt qua Carlos Alcaraz để giành lại ngôi số 1 thế giới - Ảnh: ATP

“Tôi cảm thấy rất thoải mái. Mặt sân này trước kia khiến tôi gặp khó khăn, nhưng hôm nay mọi thứ đều ổn. Tôi giao bóng tốt và tự tin hơn sau break đầu tiên,” Sinner chia sẻ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/jannik-sinner-tiep-tuc-thang-doa-lay-ngoi-dau-atp-cua-carlos-alcaraz-2457534.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/jannik-sinner-tiep-tuc-thang-doa-lay-ngoi-dau-atp-cua-carlos-alcaraz-2457534.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            Jannik Sinner tiếp tục thắng, dọa lấy ngôi đầu ATP của Alcaraz
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO