Jannik Sinner nhẹ lướt vào vòng 3 Mỹ mở rộng 2025

Sang set 2, sự chênh lệch càng rõ rệt. Sinner kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục ép sân bằng những cú đánh chuẩn xác và kết thúc bằng chiến thắng 6-2.

Không dừng lại ở đó, set 3 chứng kiến một Popyrin bất lực trước lối chơi tốc độ và đẳng cấp của hạt giống số 1. Chỉ sau 39 phút, Sinner tiếp tục giành thắng lợi 6-2, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Jannik Sinner ghi tên mình vào vòng 3, nơi anh sẽ chạm trán Denis Shapovalov – một đối thủ đầy khó chịu, hứa hẹn mang đến trận đấu hấp dẫn.