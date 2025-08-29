Jannik Sinner nhẹ lướt vào vòng 3 Mỹ mở rộng 2025

Jannik Sinner tiếp tục chứng minh bản lĩnh số 1 thế giới khi dễ dàng vượt qua Alexei Popyrin ở vòng 2 US Open 2025.

Trước đó, Sinner từng thắng Popyrin tại Madrid Open 2021, và trong lần tái đấu này, kịch bản cũ lặp lại với sự áp đảo tuyệt đối.

Ngay ở set đầu tiên, tay vợt người Ý bẻ game giao bóng của đối thủ để dẫn trước, rồi khép lại set đấu sau 43 phút với tỷ số 6-3.

jannik sinner.jpg
Sinner tiếp tục hành trình chinh phục US Open 2025 - Ảnh: ATP Tour

Sang set 2, sự chênh lệch càng rõ rệt. Sinner kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục ép sân bằng những cú đánh chuẩn xác và kết thúc bằng chiến thắng 6-2.

Không dừng lại ở đó, set 3 chứng kiến một Popyrin bất lực trước lối chơi tốc độ và đẳng cấp của hạt giống số 1. Chỉ sau 39 phút, Sinner tiếp tục giành thắng lợi 6-2, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Jannik Sinner ghi tên mình vào vòng 3, nơi anh sẽ chạm trán Denis Shapovalov – một đối thủ đầy khó chịu, hứa hẹn mang đến trận đấu hấp dẫn.

