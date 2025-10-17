Jannik Sinner lại gieo sầu cho Djokovic

Novak Djokovic tiếp tục trải qua chuỗi ngày khó khăn trước Jannik Sinner khi lại để thua đối thủ trẻ hơn mình tới 14 tuổi trong trận bán kết Six Kings Slam.

Với quyết tâm phục hận sau những thất bại gần đây, huyền thoại người Serbia nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, Sinner – đang ở đỉnh cao phong độ nhanh chóng cho thấy sự vượt trội cả về thể lực lẫn tốc độ.

Jannik Sinner tiếp tục chứng minh sức trẻ trước Djokovic - Ảnh: Sportskeeda

Alcaraz hạ Taylor Fritz, tranh chức vô địch 6 triệu USD với SinnerAlcaraz hạ Taylor Fritz, tranh chức vô địch 6 triệu USD với Sinner

Ngay ở game thứ 3 của set đầu, Djokovic để mất break sau một loạt pha xử lý chính xác của tay vợt người Italia. Lợi thế đó giúp Sinner chơi hưng phấn và khép lại set 1 với chiến thắng 6-4.

Bước sang set 2, Djokovic tỏ ra hụt hơi rõ rệt. Những pha bóng bền vốn là sở trường của anh lại trở thành gánh nặng khi không thể theo kịp nhịp thi đấu nhanh của đàn em.

Sinner tận dụng triệt để cơ hội, liên tiếp bẻ hai game giao bóng của “Nole” và thắng cách biệt 6-2.

Chung cuộc, Jannik Sinner giành chiến thắng 2-0 sau 63 phút thi đấu, qua đó tiến vào trận chung kết Six Kings Slam gặp Carlos Alcaraz - hứa hẹn là màn so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của thế hệ mới làng quần vợt.

