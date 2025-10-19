Jannik Sinner đòi nợ Alcaraz, đoạt chức vô địch 6 triệu USD

Thiên Bình| 19/10/2025 07:36

Jannik Sinner xuất sắc đánh bại Carlos Alcaraz 2-0 trong trận chung kết Six Kings Slam, khép lại chuỗi thất bại và giành danh hiệu cùng khoản thưởng 6 triệu USD.

Trước thềm chung kết Six Kings Slam, Jannik Sinner mang trong mình nỗi ám ảnh khi từng thua Alcaraz hai lần liên tiếp. Tuy nhiên, lần này tay vợt người Italia bước vào trận đấu với khát khao phục hận mãnh liệt.

Sinner trở thành vua của Six Kings Slam 2025 - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Ngay từ set đầu tiên, Sinner thể hiện phong độ vượt trội khi giành liền hai break point và khép lại set đấu với tỷ số áp đảo 6-2.

Sang set thứ hai, Carlos Alcaraz thi đấu tập trung hơn, cố gắng đảo ngược tình thế. Nhưng Sinner vẫn giữ vững bản lĩnh và sự chính xác trong từng pha bóng.

Tay vợt người Italia không cho đối thủ cơ hội giành break nào, thậm chí còn một lần bẻ game giao bóng của Alcaraz, qua đó kết thúc set đấu với chiến thắng 6-4.

Sinner phục hận thành công Alcaraz - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Chung cuộc, Sinner đánh bại Alcaraz 2-0 sau chỉ 1 giờ 13 phút, chính thức đăng quang ngôi vô địch Six Kings Slam.

Danh hiệu này không chỉ khẳng định vị thế của Sinner trong nhóm tay vợt hàng đầu thế giới, mà còn mang về cho anh khoản tiền thưởng khổng lồ trị giá 6 triệu USD.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/jannik-sinner-doi-no-alcaraz-doat-chuc-vo-dich-6-trieu-usd-2453657.html
