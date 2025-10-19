Jannik Sinner đòi nợ Alcaraz, đoạt chức vô địch 6 triệu USD

Sang set thứ hai, Carlos Alcaraz thi đấu tập trung hơn, cố gắng đảo ngược tình thế. Nhưng Sinner vẫn giữ vững bản lĩnh và sự chính xác trong từng pha bóng.

Tay vợt người Italia không cho đối thủ cơ hội giành break nào, thậm chí còn một lần bẻ game giao bóng của Alcaraz, qua đó kết thúc set đấu với chiến thắng 6-4.