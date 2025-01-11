Jannik Sinner đối đầu Zverev ở bán kết Paris Masters 2025

Jannik Sinner tiếp tục phong độ thăng hoa khi đánh bại Ben Shelton chỉ sau hai set, giành quyền vào bán kết Paris Masters, nơi anh sẽ đối đầu Alexander Zverev.

Trận tứ kết giữa Jannik Sinner và Ben Shelton diễn ra với thế trận một chiều, khi tay vợt người Italia tỏ ra vượt trội hoàn toàn trước đối thủ trẻ người Mỹ.

Sinner vẫn chưa có đối thủ - Ảnh: Paris Masters

Ngay từ những game đầu, Sinner đã cho thấy sự khác biệt về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Anh ép Shelton di chuyển liên tục bằng những cú đánh sâu, nặng và chính xác, khiến đối thủ phải vất vả cứu break ở game 3 nhưng rồi vẫn gác vợt 3-6 ở set đầu.

Sang set 2, Shelton có khoảnh khắc vùng lên khi đòi lại break ở game 5 để gỡ hòa 3-3. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì tay vợt người Mỹ làm được.

Zverev đánh bại Daniil Medvedev để giành vé vào bán kết - Ảnh: Paris Masters

Sinner nhanh chóng lấy lại thế trận, giành break bản lề ở game 8 trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 6-3.

Sau 70 phút thi đấu, Sinner thắng chung cuộc 2-0 (6-3, 6-3), ghi danh vào bán kết Paris Masters 2025. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Alexander Zverev - người vừa ngược dòng ngoạn mục hạ Daniil Medvedev sau 3 set kịch tính (2-6, 6-3, 7-6(7-5)).

