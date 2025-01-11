Jannik Sinner đối đầu Zverev ở bán kết Paris Masters 2025

Sang set 2, Shelton có khoảnh khắc vùng lên khi đòi lại break ở game 5 để gỡ hòa 3-3. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì tay vợt người Mỹ làm được.

Sinner nhanh chóng lấy lại thế trận, giành break bản lề ở game 8 trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 6-3.

Sau 70 phút thi đấu, Sinner thắng chung cuộc 2-0 (6-3, 6-3), ghi danh vào bán kết Paris Masters 2025. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Alexander Zverev - người vừa ngược dòng ngoạn mục hạ Daniil Medvedev sau 3 set kịch tính (2-6, 6-3, 7-6(7-5)).