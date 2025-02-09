Jannik Sinner 'dạo chơi' lấy vé tứ kết US Open 2025

Set 3 chứng kiến sự sa sút tinh thần rõ rệt của Bublik. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới vẫn duy trì phong độ lạnh lùng và chính xác trong từng pha bóng. Anh kết thúc trận đấu bằng một set thắng 6-1 nữa, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 chóng vánh.

Kết quả này giúp Sinner ghi tên mình vào tứ kết US Open 2025. Với màn trình diễn áp đảo, anh tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Tại tứ kết, Sinner sẽ chạm trán Lorenzo Musetti - người đã vượt qua tay vợt Jaume Munar cũng với tỷ số 3-0.