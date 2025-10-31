Jannik Sinner chưa có đối thủ tại Paris Masters 2025

Bước vào trận đấu vòng 3 Paris Masters, Francisco Cerundolo bị đánh giá thấp hơn so với tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner. Thế nhưng, đại diện Argentina nhập cuộc đầy tự tin, sẵn sàng chơi sòng phẳng với hạt giống số 2.

Từ game 4 đến game 7 của set đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến liên tiếp 4 break-point chia đều cho cả hai tay vợt, cho thấy sự giằng co quyết liệt.