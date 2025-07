Jang Nara áp lực vì gương mặt trẻ thơ

Gương mặt quá trẻ trung khiến Jang Nara bị áp lực.

Jang Nara là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp giải trí với tư cách ca sĩ vào năm 2001, với album đầu tay Burying My Face in Tears.

Sau này, cô được biết đến nhiều hơn trong vai trò diễn viên. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi Jang Nara là Cô gái thông minh (2002), Công chúa bướng bỉnh (2005), Baby Faced Beauty (2011), Fated to love you (2014), The Last Empress (2018), VIP (2019)…

Vai diễn gần nhất của cô là Good Partner (2024). Trong phim, cô vào vai nữ luật sư ly hôn sắc sảo, thành công nhưng bị chồng “cắm sừng”.