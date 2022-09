Jang Mi viết lại lời nhạc phim 'Bao Thanh Thiên', mở màn cho series âm nhạc kết hợp ẩm thực

Trong sản phẩm mở màn cho series Taste and Sing với sự kết hợp giữa âm nhạc và ẩm thực, nữ ca sĩ đã lựa chọn món bánh trung thu để kể câu chuyện của bài hát. Bởi lẽ, cô hoài niệm về ngày trung thu lúc bé, là ngày đoàn viên gia đình, khi mà cha mẹ mỗi năm mua một chiếc lồng đèn mỗi khác cho Jang Mi, rồi cả nhà quây quần bên mâm cỗ, đợi mẹ cúng trăng xong thì cùng nhau phá cỗ đón trăng rằm.

Nói về chuyện tình yêu, Jang Mi thừa nhận bản thân đã “phải lòng” người ấy bởi cách đối xử với cô cùng với những người thân trong gia đình. Cô kể về quyết định “say yes” khi được bạn trai cầu hôn:

“Chuyện tình cảm muôn màu và đặc biệt là duyên đến đúng thời điểm. Hai người đến với nhau, tìm hiểu như bao cặp đôi khác rồi dần biết lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Đến một thời điểm cả hai thật sự thấy người đó cho mình cảm giác an toàn và yên bình như một gia đình thật sự mà mình chờ đợi thì mọi chuyện đến một cách tự nhiên. Mi luôn sẵn sàng đón nhận vì nó được xuất phát từ những cảm xúc chân thật nhất”.

Sau ca khúc này, Jang Mi sẽ cho ra mắt một số bài hát nhạc ngoại lời Việt cũng được cô viết lại lời bám sát vào nguyên tác. Đây cũng là dự án cuối cùng của nữ ca sĩ trước khi kết thúc hành trình “cover” để bắt đầu cho ngã rẽ âm nhạc với những sáng tác mới toanh.

“Sau Taste and Sing, tôi sẽ hạn chế cover nhạc xưa, thay vào đó sẽ là những ca khúc được “đo ni đóng giày” cho giọng hát, và sẽ có những bài hát do tôi viết lời. Hy vọng rằng khán giả sẽ đón nhận series Taste and Sing và chờ một chặng đường nghệ thuật mới của tôi”.