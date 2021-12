Jang Ki Yong bị mẹ của Song Hye Kyo xúc phạm là 'con hoang'

Trong tập 10 của Now, We Are Breaking Up (Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay), Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Young) khẳng định lại tình yêu của mình dành cho nhau bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình.

Thay vì sang Paris tiếp tục công việc với tư cách là một nhiếp ảnh gia hàng đầu, Jae Guk chọn ở lại Hàn Quốc và mở studio chụp ảnh với mong muốn: “Em muốn ở bên cạnh người em yêu”.

Young Eun đến thăm bạn trai, cô hỏi: “Hôm nay không có ai đến sao? Dạo này người ta còn chẳng chụp ảnh mà không có app ấy”. Jae Guk tiết lộ triết lý nhiếp ảnh của mình: “Em nghĩ mọi người sẽ nhìn thấy gì trong bức ảnh? Tất cả các bức ảnh đều là kỷ niệm. Anh muốn chụp nó một cách chân thực”.

Sau đó, Young Eun chuẩn bị cho quá trình hóa trị và nghe được mong muốn từ người bạn thân Jeon Mi Sook. Cô nói rằng cơ thể mình ngày càng tiều tụy, trái tim hối hả đập vì căn bệnh ung thư. Vì vậy, Mi Sook muốn để lại bức ảnh đẹp với nụ cười rạng rỡ trước khi rời khỏi thế gian.