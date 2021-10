Jack tái xuất sau bê bối tình ái để 'bắt cái trend' của LALISA ?

Your browser does not support the video tag.

Clip Jack xuất hiện trở lại, không "ở ẩn" nữa chỉ để bắt trend của Lisa ?

Nhưng các "thánh soi" sau đó đã nhanh chóng phát hiện hóa ra đây chỉ là một clip do fan ghép từ những clip cũ trong quá khứ của Jack, rồi thêm nhạc LALISA vào.

Điều này khiến không ít người lầm tưởng Jack đã xuất hiện trở lại sau drama tình ái, giữa lúc một số fan đang "sinh sự" với fan BlackPink. Đoạn clip cũng nhận về nhiều bình luận trái chiều và đa phần là chỉ trích dữ dội.