Jack ra MV sau đúng 1 năm đẻ con bí mật, 2 tiếng lọt top thịnh hành

Như thông tin đã giới thiệu trước đó, 20h09 ngày 19/7, Jack chính thức phát hành MV mới mang tên Ngôi Sao Cô Đơn.

Kể từ MV Lay La Lay ra mắt hồi tháng 4/2021, đến tận bây giờ người hâm mộ mới đón nhận sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Jack.