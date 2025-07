Jack 'mang tiếng' trợ cấp cho con 5 triệu nhưng đeo đồng hồ 1,4 tỷ ở họp báo

"Tôi không hiểu sao mà An rất thích con số 5 triệu, bạn ấy đi làm cũng 5 triệu; rồi khi tiếp xúc với tôi, bạn ấy xin tôi cũng là 5 triệu và đến khi lên bài nói Tuấn cũng là 5 triệu" - mẹ Jack nói.

Tại buổi họp báo, mẹ Jack đứng ra làm rõ mối quan hệ ồn ào giữa con trai và Thiên An. Bà Loan - mẹ Jack cũng phủ nhận hoàn toàn việc phía Jack lên tiếng lúc này là có tính toán. "Chúng tôi không có mưu kế gì cả. Từ lúc ồn ào tới giờ thì Tuấn vẫn làm nhạc, chưa bao giờ dừng lại. Còn quyết định lên tiếng là do 2 bài vị. Gia đình tôi không có một nụ cười, Tuấn không dám ra đường, không ăn không ngủ đến môi nứt hết".

Phía nam ca sĩ Jack đã tung toàn bộ sao kê, lịch sử chuyển khoản ngân hàng tiền chu cấp hàng tháng gửi cho Thiên An. Bà chia sẻ Jack còn muốn lập quỹ tiết kiệm cho con, nhưng không thực hiện được vì anh và Thiên An chưa kết hôn.

Khi Thiên An gặp khó khăn tài chính, mẹ Jack đã nhờ người đưa cho cô 100 triệu để giải quyết việc gia đình. Người trung gian này đã nhiều lần gửi cho Thiên An số tiền lần lượt là 10 triệu đồng, 25 triệu đồng, 30 triệu đồng và 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà đã dừng chu cấp vì không được Thiên An công nhận sự giúp đỡ.

Mẹ Jack: "Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng bạn ấy không công nhận, đến lúc đó chúng tôi buộc phải ngừng chu cấp".