Jack lại gây tranh cãi

Nhiều ồn ào đời tư thời gian qua chưa lắng xuống, Jack trở lại sân khấu nhưng tiếp tục vấp phải tranh cãi vì ca từ trong ca khúc mới.

Cụ thể, tại sự kiện ở Hà Nội, nam ca sĩ trình diễn bài hát chưa công bố tên, với phần lời bị cho là “diss” antifan - những người chỉ trích anh trong suốt thời gian qua.

Theo chia sẻ của Jack, ca khúc này anh thấy vui, không đặt nặng thương mại. "Nếu bài hát không hay, mong mọi người bỏ qua. Mọi người không thấy vui cũng không làm gì được tôi", ca sĩ nói.