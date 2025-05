Jack kiện Thiên An, khẳng định không bỏ rơi con

Dù không nêu đích danh, Jack cho rằng nội dung các bài viết có yếu tố “dẫn dắt gây hiểu lầm, xúc phạm danh dự”, nhất là khi bài viết đi kèm các tài liệu riêng tư như giấy khai sinh có tên mẹ là Trần Nguyễn Thiên An lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Về mặt pháp lý, nam ca sĩ cho biết gửi đơn tố cáo bạn gái cũ Thiên An, liên quan bài đăng trên Facebook cá nhân ngày 19 và 20/1 về việc bỏ con.

Jack cũng tuyên bố làm việc với các cá nhân, tổ chức đưa tin sai lệch theo pháp luật: “Việc đưa thông tin sai sự thật không chỉ làm tổn hại danh dự, uy tín của nghệ sĩ mà còn xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự cá nhân và vi phạm quy định pháp luật về quyền riêng tư. Chúng tôi hiểu rằng sự quan tâm của công chúng dành cho Jack là chính đáng. Tuy nhiên, mọi thông tin cần có sự kiểm chứng, tránh gây tổn hại không đáng có”.

Đây là lần đầu Jack lên tiếng ồn ào sau loạt bài đăng ẩn ý của Thiên An. Hồi tháng 1, Thiên An gây sốc khi thừa nhận mang thai 3 lần, hai lần phá thai. Dù không nhắc tên Jack, việc Thiên An đăng ảnh bài vị của con lấy họ "Trịnh Trần" (Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) khiến khán giả liên tục gọi tên, chỉ trích giọng ca Sóng gió.

Hiện, Thiên An xóa/ẩn bài đăng ngày 19-20/1 về việc cô đã mang thai ba lần.