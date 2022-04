Jack khóc òa, còn buông 2 từ ẩn ý scandal có con với Thiên An

Trong ảnh, có thể thấy Jack sụt cân thấy rõ với thân hình gầy gò và cánh tay khẳng khiu. Mái tóc nhuộm màu sáng, không còn để dài như lần cuối xuất hiện trong Running Man Việt Nam mùa 2.

Đáng chú ý, giọng ca Sóng Gió đã khóc khi giao lưu trực tuyến bằng hình thức livestream cùng người hâm mộ.

Cụ thể, Jack gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình cảm với fan. Khi nghe câu hỏi về thời gian quay trở lại, Jack bối rối và trả lời: “Anh vẫn ở đây mà, anh không có đi đâu”. Tuy nhiên, khi fan nói “Tụi em cũng ở đây mà đâu có thấy anh đâu”, Jack nghẹn ngào, sau đó bật khóc.