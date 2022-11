Jack hát live chênh phô, hụt hơi vẫn được fan bênh chằm chặp

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, khi hát ca khúc mới nhất Cuối Cùng Thì, Jack lộ rõ khoảnh khắc hụt hơi, chênh phô và không hòa hợp với ban nhạc. Đây là tiết mục mà nam ca sĩ để lộ nhiều điểm yếu trong giọng hát so với những bản thu âm được chỉnh sửa kỹ càng.