J-Hope 'sợ mất mật' khi MC nói về nụ hôn ở sân khấu cuối năm

Đêm 31/12, J-Hope (BTS) trở thành nhân vật hot nhất buổi tiệc mừng năm mới tại Quảng trường Thời đại mang tên Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest.

Tuy nhiên không phải màn trình diễn này, spotlight lại đổ dồn vào biểu cảm của J-Hope ngay khi MC của chương trình nói về mình. Nam idol e dè, gương mặt méo xệch và lùi lại phía sau ngay khi nữ MC tiến gần.

Hóa ra, MC Liza Koshy đã giới thiệu J-Hope là "nhân vật mọi người đều muốn hôn". Biểu cảm "sợ mất mật" của J-Hope nhanh chóng trở thành chủ đề hài hước trên MXH, fan không lo lắng mà xôn xao trêu đùa nam idol và còn gọi khoảnh khắc này là meme hot nhất cuối năm 2022.