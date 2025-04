IU với phong cách thường ngày sành điệu

Ca sĩ, diễn viên IU vào vai Ae-sun - nhân vật chính táo bạo và nổi loạn trong phim mới nhất của Netflix: "When Life Gives You Tangerines" ("Khi cuộc đời cho bạn quả quýt").

Ra mắt ngày 7/3, bộ phim kể về câu chuyện của Ae-sun - một cô gái đầy nhiệt huyết đến từ Đảo Jeju, và Gwan-sik (do Park Bo-gum thủ vai) - người đàn ông tận tụy và nghiêm túc. Hành trình cuộc đời của họ thu hút sự chú ý của khán giả trong nước và quốc tế. IU trong vai Ae-sun. Ảnh: Netflix Trong tuần thứ 2, bộ phim xếp hạng #2 trên Top 10 chương trình truyền hình không phải tiếng Anh toàn cầu của Netflix với 6 triệu lượt xem. Phim cũng lọt vào danh sách Top 10 ở 41 quốc gia như Brazil, Chile, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines và Việt Nam... Thời trang thường ngày của IU luôn thu hút sự chú ý. Ảnh: Facebook IU Được biết qua các vai diễn hiện đại và tâm lý đa chiều trong các bộ phim truyền hình như Dream High (2011), The Producers (2015), My Mister (2018) và Hotel del Luna (2019), IU tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn một phụ nữ phải vật lộn với sự hỗn loạn của những năm 1950. Phong cách tự nhiên của IU thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ca sĩ, diễn viên IU đang trở nên nổi tiếng toàn cầu thông qua bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Thoát khỏi ánh đèn sân khấu và những bộ trang phục cổ điển ở When Life Gives You Tangerines, phong cách thời trang cá nhân của IU thiên về sự đơn giản sang trọng. Cô thường chọn quần denim, kết hợp áo bó hoặc áo crop top với màu sắc đơn sắc, trầm. Không giống như những chiếc váy cầu kỳ theo phong cách Disney mà cô mặc trên sân khấu, IU thích những món đồ giản dị trong cuộc sống thường ngày. Phụ kiện của cô cũng phản ánh tính thẩm mỹ tự nhiên, giản dị. Trong cuộc sống thường ngày, IU thể hiện nét quyến rũ giản dị và kín đáo. Trong những bức ảnh đời thường được đăng tải trên trang cá nhân, IU kết hợp áo sơ mi đen hoặc áo phông với quần jeans, làm nổi bật sức hấp dẫn và sự trẻ trung của cô. Ngay cả khi không có những trang phục, phụ kiện táo bạo hoặc lập dị, vẻ ngoài của cô vẫn phản ánh được sự chọn lựa thời trang tinh tế và nét quyến rũ cá nhân. IU cũng chọn những kiểu dáng nữ tính như áo hở vai và áo sơ mi đơn giản, có thiết kế giúp tôn lên vẻ ngoài xinh xắn của cô. Tuấn Huy (theo Koreatimes)