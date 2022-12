IU hát mừng trong đám cưới Jiyeon (T-ara)

Trước đó, khi xuất hiện trong chương trình On And Off đài tvN, Jiyeon đã rơi nước mắt khi trải lòng với IU về quãng thời gian cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn.

Nói về tình bạn hơn 1 thập kỷ của mình, IU cho biết do cả hai quen biết nhau từ khi còn trẻ, dù có nhiều điểm khác biệt hơn là tương đồng nhưng cô và Jiyeon vẫn có mối liên kết không thể lý giải được vượt lên trên mọi thứ.