IU có cả dàn hậu cung fans toàn các mỹ nữ, nam thần

1. Nayeon, Jihyo và Jeongyeon (TWICE)

Ngày 17 - 18/9, buổi hòa nhạc của IU "The Golden Hour: Under the Orange Sun" đã được tổ chức tại Sân vận động Chính Olympic, Khu liên hợp thể thao Jamsil ở Seoul, Hàn Quốc.

Ngoài những người bạn đồng nghiệp thân thiết của IU và những người bạn nổi tiếng, nhiều ngôi sao được biết đến là fan của cô cũng đã đến buổi hòa nhạc để thưởng thức màn trình diễn của IU.

Nayeon, Jihyo và Jeongyeon của nhóm nhạc TWICE cũng đã tới tham dự. Nayeon còn là một fan lâu năm của IU. Thậm chí, cô nàng còn tiết lộ rằng đã nhận được một món quà từ IU. Đó là chiếc nhẫn mà IU đeo hàng ngày.

2. Jongho (ATEEZ)

Trong chương trình thực tế Kingdom: Legendary War, Jongho (ATEEZ) đã cover bài hát Love Poem của IU cùng với Eunkwang (BTOB) và Seungmin (Stray Kids).