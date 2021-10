ITZY vượt mặt BLACKPINK, netizen đoán 'đè đầu cưỡi cổ' luôn TWICE

Như vậy, sản phẩm mới nhất của họ có vị trí cao hơn 137 bậc so với lần trước, chứng minh mức độ phổ biến trên toàn cầu cũng tăng lên.

Trong lịch sử của Billboard 200, CRAZY IN LOVE là sản phẩm của nhóm nữ gen 4 giành vị trí cao nhất, đồng thời là sản phẩm của nhóm nữ Kpop giành vị trí cao thứ 3 chỉ sau THE ALBUM (tháng 10/2020) củaBLACKPINK (#2) và Taste of Love (tháng 6/2021) của TWICE (#6).

MV LOCO - ITZY

Đối với thành tích album tại Hàn Quốc, CRAZY IN LOVE ghi nhận 259.705 bản bán ra trong tuần đầu phát hành trên Hanteo, cao gấp 8 lần so với album đầu tay là IT'z ICY (32.416 bản) tung ra tháng 7/2019.

ITZY cũng đứng 4 trong số các nhóm nhạc nữ có chỉ số trên cao nhất, xếp sau BLACKPINK, IZ*ONE và TWICE.