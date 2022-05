Italy: Tin tặc tấn công 2 bệnh viện tại Milan, cảnh sát đang điều tra

21 phút trước Môi trường

Mực nước biển tại nhiều khu vực của New Zealand đang tăng nhanh hơn gấp đôi so với dự báo trước đây. Theo đó, 2 thành phố lớn nhất nước này là Wellington và Auckland có thể hứng chịu hậu quả nhanh hơn hàng thập niên so với dự báo trước đây.