Italia và Ba Lan tạo nên trận 'Siêu kinh điển' bóng chuyền nam thế giới

Ngay sau đó, Ba Lan - đội bóng từng ba lần vô địch thế giới cũng cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn. Họ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) trong trận tứ kết thứ hai.

Với hàng công bùng nổ cùng khả năng phòng thủ chắc chắn, Ba Lan đã không cho đối thủ nhiều cơ hội kéo dài trận đấu.