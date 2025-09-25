Italia và Ba Lan tạo nên trận 'Siêu kinh điển' bóng chuyền nam thế giới

Thiên Bình| 25/09/2025 06:38

ĐKVĐ Italia và Ba Lan cùng thắng thuyết phục ở tứ kết, tạo nên màn so tài được chờ đợi bậc nhất tại bán kết Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nam Italia ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 khi đánh bại Bỉ với tỉ số 3-0 (25–13, 25–18, 25–18), qua đó trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết.

bong chuyen nam italia.jpg
ĐKVĐ Italia vẫn chưa có đối thủ tại giải năm nay - Ảnh: Volleyball World 

Trước sức mạnh tấn công đa dạng và lối chơi gắn kết, Bỉ gần như không có cơ hội tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Chiến thắng này giúp đội ĐKVĐ tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương năm nay.

Ngay sau đó, Ba Lan - đội bóng từng ba lần vô địch thế giới cũng cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn. Họ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) trong trận tứ kết thứ hai.

Với hàng công bùng nổ cùng khả năng phòng thủ chắc chắn, Ba Lan đã không cho đối thủ nhiều cơ hội kéo dài trận đấu.

bong chuyen ba lan 1.jpg
Ba Lan (áo trắng) đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ sau ba set - Ảnh: Volleyball World 

Kết quả này tạo nên một cặp bán kết được mong chờ nhất giải: Italia chạm trán Ba Lan. Trận đấu được ví như “chung kết sớm” khi quy tụ hai thế lực hàng đầu của bóng chuyền thế giới, cả về danh tiếng lẫn phong độ hiện tại.

Người hâm mộ chờ đợi màn đối đầu đỉnh cao tại Philippines, nơi mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cuộc so tài hứa hẹn căng thẳng và kịch tính bậc nhất giải đấu.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/giai-bong-chuyen-nam-vo-dich-the-gioi-2025-2445701.html
