Italia thắng nghẹt thở Thổ Nhĩ Kỳ, vô địch bóng chuyền thế giới 2025

Trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã mang đến cho khán giả một màn kịch tính kéo dài tới 5 set đấu.

Ngay ở set 1, Italia nhập cuộc đầy tự tin và tận dụng tốt các cơ hội quan trọng để giành chiến thắng 25-23, vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không dễ dàng buông xuôi.