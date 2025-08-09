Italia thắng nghẹt thở Thổ Nhĩ Kỳ, vô địch bóng chuyền thế giới 2025

08/09/2025

Italia và Thổ Nhĩ Kỳ tạo nên trận chung kết bóng chuyền nữ thế giới 2025 kịch tính, kéo dài 5 set nghẹt thở trước khi đội bóng áo thiên thanh đăng quang ngôi vô địch.

Trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã mang đến cho khán giả một màn kịch tính kéo dài tới 5 set đấu.

Ngay ở set 1, Italia nhập cuộc đầy tự tin và tận dụng tốt các cơ hội quan trọng để giành chiến thắng 25-23, vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không dễ dàng buông xuôi.

bong chuyen italia.jpg
Trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hấp dẫn - Ảnh: Volleybal World

Bước sang set 2, đội bóng áo đỏ chơi bùng nổ với sự thăng hoa của Vargas và Karakurt, áp đảo toàn diện để thắng 25-13, cân bằng tỷ số 1-1.

Set 3 chứng kiến cuộc rượt đuổi nghẹt thở khi hai đội so kè từng điểm. Italia nhờ sự tỏa sáng của Antropova và Sylla cùng hàng chắn chắc chắn của Danesi đã vượt qua áp lực, giành chiến thắng 26-24 để tái lập lợi thế.

bong chuyen italia 3.jpg
Các cô giá Italia vô địch xứng đáng - Ảnh: Volleybal World

Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi set 4 diễn ra, Gunes và Erdem hỗ trợ hiệu quả giúp họ thắng 25-19, đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Ở thời khắc cuối cùng, bản lĩnh của nhà vô địch Olympic giúp Italia bứt phá. Antropova thi đấu thăng hoa, liên tục ghi điểm cùng sự kiên cường của toàn đội, khép lại set 5 với tỷ số 15-8.

Chung cuộc, Italia thắng 3-2, chính thức đăng quang ngôi vô địch thế giới sau trận đấu nghẹt thở, đầy cảm xúc.

