Italia thắng nghẹt thở Brazil, tranh vô địch thế giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Thiên Bình| 07/09/2025 07:00

Italia lội ngược dòng đầy kịch tính khi đánh bại Brazil 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) để giành tấm vé vào chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Đây được xem là một trong những trận đấu hay nhất giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 khi cả hai đội đều thể hiện trình độ đỉnh cao cùng tinh thần chiến đấu máu lửa.

bong chuyen nu italia vs brazil.jpg
Cặp bán kết Italia vs Brazil diễn ra hấp dẫn và kịch tính - Ảnh: Volleyball World

Brazil nhập cuộc tự tin và giành chiến thắng ở set đầu tiên nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, Italia nhanh chóng đáp trả bằng lối chơi linh hoạt, đặc biệt ở khâu tấn công biên, để san bằng tỷ số 1-1.

Set thứ ba chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở, kéo dài đến tận điểm số 30, trước khi Brazil vượt lên dẫn 2-1.

Không chấp nhận dừng bước, Italia vùng lên mạnh mẽ ở set 4. Sự xuất sắc của Ekaterina Antropova và sự chắc chắn ở hàng chắn đã giúp họ thắng 25-22, đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

bong chuyen nu italia vs brazil 3.jpg
Niềm vui của các cô gái Italia với tấm vé chung kết nghẹt thở - Ảnh: Volleyball World

Tại đây, hai đội giằng co từng điểm một, nhưng Italia bản lĩnh hơn ở những khoảnh khắc then chốt để khép lại trận đấu với chiến thắng 15-13.

Kết quả này đưa Italia vào chung kết, nơi họ sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ - đội bóng cũng đã thắng ngược các cô gái Nhật Bản. Với tinh thần thi đấu quả cảm, Italia hứa hẹn sẽ tạo nên một màn so tài đỉnh cao cho ngôi hậu bóng chuyền nữ thế giới.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/italia-thang-nghet-tho-brazil-tranh-vo-dich-the-gioi-voi-tho-nhi-ky-2439971.html
