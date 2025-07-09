Italia thắng nghẹt thở Brazil, tranh vô địch thế giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Không chấp nhận dừng bước, Italia vùng lên mạnh mẽ ở set 4. Sự xuất sắc của Ekaterina Antropova và sự chắc chắn ở hàng chắn đã giúp họ thắng 25-22, đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Set thứ ba chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở, kéo dài đến tận điểm số 30, trước khi Brazil vượt lên dẫn 2-1.

Niềm vui của các cô gái Italia với tấm vé chung kết nghẹt thở - Ảnh: Volleyball World

Tại đây, hai đội giằng co từng điểm một, nhưng Italia bản lĩnh hơn ở những khoảnh khắc then chốt để khép lại trận đấu với chiến thắng 15-13.

Kết quả này đưa Italia vào chung kết, nơi họ sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ - đội bóng cũng đã thắng ngược các cô gái Nhật Bản. Với tinh thần thi đấu quả cảm, Italia hứa hẹn sẽ tạo nên một màn so tài đỉnh cao cho ngôi hậu bóng chuyền nữ thế giới.