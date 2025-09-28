Italia thắng đẹp Bulgaria, lần thứ 5 vô địch bóng chuyền nam thế giới

Chiến thắng này không chỉ giúp Italia bảo vệ thành công ngôi vương mà còn nâng tổng số lần vô địch thế giới của họ lên con số 5 - một cột mốc lịch sử khẳng định vị thế hàng đầu.

Sự ổn định và bản lĩnh thép của các tuyển thủ Italia tiếp tục là hình mẫu trong làng bóng chuyền nam thế giới.

Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn thăng hoa của bóng chuyền Italia khi trước đó không lâu, đội tuyển nữ của họ đã đăng quang chức vô địch thế giới.

Thành tích kép này biến năm 2025 trở thành một mùa giải vàng son, đưa bóng chuyền Italia lên đỉnh cao cả ở sân chơi nam và nữ.